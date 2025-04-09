"Символ боротьби за життя": помер собака, якого врятували з води після підриву Каховської ГЕС

Собака врятували після того, як вона понад добу плавала на дошках

Померла вівчарка Багіра, яку небайдужі врятували після підриву Каховської гідроелектростанції. Останнім часом тварина проживала у фермерів на Миколаївщині, де отримувала любов та увагу, яких їй раніше бракувало.

Про смерть собаки віком понад 10 років повідомила очільниця Федерації порятунку тварин "Берсерк" Людмила Мельникова.

Жінка розповіла, що Багіра більшість життя провела на ланцюгу і страждала від нестачі харчування, тому їла "все, що забігало чи залітало у двір".

"Але останні майже два роки Бага купалася в розкоші, любові та увазі. Я хотіла б подякувати її батьків (йдеться про нових власників — ред.) Юрі та Олі за ту любов, яку вони дарували їй 24/7. Дякую вам, що даруєте мені надію та віру в людей", – написала Людмила Мельникова.

Зооволонтерка зауважила, що Багіра була "символом мужності та боротьби за життя". Причина смерті тварини невідома.

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Нагадаємо, небайдужі врятували вівчарку в червні 2023 року незадовго після підриву Каховської ГЕС. Тварину, яка все життя прожила на ланцюгу, врятував сусід, який відпустив її.

Через затоплення собака понад добу пробула в холодній воді, плаваючи на дошках.

Після порятунку ветеринарні лікарі діагностували в Багіри спинномозкову грижу, через яку чотирилапа не могла ходити. Пройшовши тривалий курс лікування та реабілітації, Багіра знову встала на лапи.

Врятованій тварині довго шукали власників, які могли б забезпечити їй потрібну турботу та догляд. Новою родиною для Багіри стала сім’я фермерів із Миколаївщини.

"Попри те, що люди заподіяли їй немало шкоди, собака все одно їх любить. Багіра – це символ безумовної любові і перемоги життя над смертю", – розповідала Людмила Мельникова.