У Києві двоє чоловіків заднім числом "видали заміж" померлу жінку, щоб отримати її квартиру

Померлу киянку видали заміж, щоб отримати її квартиру

У Києві померлу самотню жінку "видали заміж", щоб заволодіти її квартирою. Зловмисники підробили свідоцтво про шлюб, який нібито був зареєстрований майже 30 років тому.

Їм загрожує до 12 років ув’язнення, повідомили у поліції Києва.

За даними слідства, після смерті 51-річної мешканки столиці її трикімнатна квартира у Солом’янському районі мала перейти у власність громади як відумерла спадщина.

Однак двоє чоловіків 34 та 56 років вирішили організувати шахрайську схему для отримання майна.

Вони залучили 55-річного знайомого, який погодився надати свої документи для виготовлення підробленого свідоцтва про шлюб із покійною. Воно було датоване 1998 роком і нібито укладене на території Росії.

З фальшивим документом так званий "вдівець" зареєстрував на себе право власності, а згодом продав квартиру. Її вартість склала понад 2,7 мільйона гривень.

Зловмисників затримали одразу після проведення угоди купівлі-продажу.

Усім трьом чоловікам оголосили про підозру за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене групою осіб в особливо великих розмірах.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

