У Києві няня організувала пограбування квартири сім’ї, в якій працювала, і забезпечила собі алібі

У Києві судитимуть няню, яка організувала пограбування квартири своїх роботодавців. Жінка все підлаштувала так, щоб мати алібі на час вчинення злочину.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

На початку травня 2025 року 41-річна киянка влаштувалася на роботу нянею у сім’ю з немовлям. Уже за місяць квартиру родини обікрали. При цьому жінка і далі спокійно ходила на роботу.

Як згодом з’ясувалося, до крадіжки вона залучила свого колишнього співмешканця. Жінка взяла ключі від квартири та залишила їх на вулиці під сміттєвим баком саме в той день, коли батьки з дитиною пішли до лікаря, а вона сама – на прогулянку з сестрою власника житла. Так обвинувачена забезпечила собі алібі.

Її колишній співмешканець вкрав у сім’ї 200 тисяч гривень, які зловмисники поділили між собою.

Спільників обвинувачують у крадіжці грошей з квартири, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, поєднаній з проникненням у житло, в умовах воєнного стану, що завдала значної шкоди потерпілим – частина 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

