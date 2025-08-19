Просив гроші, щоб "відкупитися" від армії: у Києві чоловік виманив 480 тисяч гривень у вдови бійця

У Києві затримали 37-річного чоловіка, який "хитрощами та погрозами" виманив у вдови військовослужбовця майже пів мільйона гривень.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі та Головному управлінні Національної поліції в столиці.

Правоохоронці встановили, що в серпні 2024 року киянин познайомився з 43-річною дружиною загиблого захисника. Чоловік дізнався, що вдова отримує від держави виплати за чоловіка.

Згодом між вдовою та киянином зав’язалися романтичні стосунки. У поліції розповіли, що протягом шести місяців чоловік просив гроші в борг, які "витрачав на розваги та азартні ігри".

"Він розповів, що начебто буде мобілізований та може загинути, як її колишній чоловік. Тож аби "відкупитися", потрібні гроші. Граючи на почуттях жінки, яка не бажала втратити коханого, чоловік отримав від неї 220 тис. гривень", – повідомили в прокуратурі.

РЕКЛАМА:

Якось він прийшов додому до жінки та, погрожуючи ножем, примусив перерахувати ще 130 тисяч гривень на карту.

За підрахунками слідчих, загальна сума збитків склала 480 тисяч гривень, повідомили в пресслужбі поліції Києва в коментарі для "УП. Життя".

Читайте також : Побачив допис про зниклого військового й ошукав його сім'ю: на Хмельниччині викрили шахрая

Чоловікові вручили підозру за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу (шахрайство) та частини 4 статті 189 (вимагання). За інформацією правоохоронців, зловмисника неодноразово судили за крадіжки.

Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше вдова загиблого військового Юлія Макаревич заявила, що під час поховання в її чоловіка зникла обручка. У справі правоохоронці затримали працівника бюро судово-медичної експертизи. Згодом 49-річного чоловіка засудили до п’яти років позбавлення волі.