У США підлітка засудили на 40 років за підпал будинку через помилкову помсту: загинуло 5 людей

Амаду Бей, який втратив дружину під час пожежі, під час суду

Виправлено о 12:50 16.03.2024

У США до 40 років позбавлення волі засудили 19-річного хлопця, який разом зі своїми друзями у 2020 році підпалив будинок. Під час пожежі загинуло п’ятеро людей.

Компанія помилково вирішила, що там проживає людина, яка вкрала телефон одного з них. Підпал будинку був "помстою", повідомляють ABC News та The Denver Post.

Злочин стався у місті Денвер, штат Колорадо. Тоді засудженому Гевіну Сеймуру було 16 років. Кевіну Буї та Діллону Сіберту, справи яких ще на розгляді, було 16 та 14 років відповідно.

У підпаленому будинку проживала сенегальська родина. Під час пожежі загинуло троє дорослих та двоє дітей – 1 року та 6 місяців. Ще троє людей змогли врятуватися, вистрибнувши з другого поверху.

Засуджений Гевін Сеймур Denver District Attorney’s Office

"Якби я міг повернутися назад і запобігти всьому цьому, я б це зробив. Не минає й хвилини, щоб я не відчував надзвичайної провини та каяття за свої дії", – сказав Сеймур у суді.

Родичі загиблих вимагали довічного ув’язнення. Тоді як захист мінімально можливого у цій ситуації терміну – 16 років.

У суді також виступили декілька прихильників Сеймура. Вони описували його як "шанобливого та м’якого підлітка, який боровся в старшій школі з труднощами в навчанні та низькою самооцінкою".

Підпалений будинок RJ Sangosti/The Denver Post

Гевіну Сеймуру присудили 40 років позбавлення волі. Він матиме право на спеціальне дострокове звільнення через 20 років, оскільки скоїв злочини неповнолітнім.

Наступним перед судом постане Кевін Буї.

Нагадаємо, у США визнали винними матір та батька підлітка, який відкрив стрілянину у школі, вбивши чотирьох людей.

Виправлено підпис до головного фото. На ньому зображений Амаду Бей, дружина якого загинула під час пожежі. Фото Гевіна Сеймура надано нижче.