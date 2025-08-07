Понад 65 тисяч вступників отримали рекомендації на бюджет: найважче було з економічними спеціальностями
Понад 65 тисяч вступників отримали рекомендації до зарахування на бюджет. У більшості випадків – за першим пріоритетом.
Найбільший конкурс на бюджетне місце був у галузі "Економіка, менеджмент, маркетинг, готельно-ресторанну справу та публічне управління".
Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.
У 2025 році вперше відбувся розподіл вступників на бюджетні та контрактні місця за єдиним алгоритмом адресного розміщення. Система охопила одночасно вступ до державних і приватних вишів.
Загалом рекомендації до зарахування отримали 176 376 тисяч вступників, з них:
- на бюджет – 65 493 (61 178 – на денну форму навчання, 4 315 – на заочну);
- на контракт – 110 883.
85% тих, хто отримав рекомендацію на бюджет, пройшли за першим пріоритетом. Ще 94% – в межах трьох найвищих.
Загалом 60% вступників отримали рекомендації за своїм першим пріоритетом – на бюджет чи контракт.
13,5% абітурієнтів пройшли на бюджет за квотами:
- за квотою-1 – 4 060;
- за квотою-2 – 4 960.
Галузі з найбільшим конкурсом на бюджет:
- економіка, менеджмент, маркетинг, готельно-ресторанна справа, публічне управління – 31 людина на 1 місце;
- політологія, міжнародні відносини, журналістика, право – 24 на 1 місце;
- прикладна лінгвістика – 21 на 1 місце;
- стоматологія – 20,6 на 1 місце;
- германські мови (зокрема переклад) – 20,4 на 1 місце.
Спеціальності з найвищими прохідними балами на бюджет:
- політологія, міжнародні відносини, журналістика, право – 182,896;
- прикладна лінгвістика – 178,167;
- економіка, менеджмент, публічне управління, маркетинг – 175,892;
- германські мови, перша – англійська – 175,667;
- соціологія – 172,577.
Найбільше рекомендацій до зарахування отримали вступники у таких регіонах:
- Київ – 44 898 (бюджет – 14 113, контракт – 30 785);
- Львівська область – 21 971 (бюджет – 7 709, контракт – 14 262);
- Харківська область – 14 288 (бюджет – 7 285, контракт – 7 003);
- Одеська область – 12 117 (бюджет – 4 197, контракт – 7 920);
- Дніпропетровська область – 10 009 (бюджет – 4 513, контракт – 5 496);
- Вінницька область – 7 343 (бюджет – 2 169, контракт – 5 174).
Нагадаємо, цьогоріч абітурієнти подали понад 1 мільйон 138 тисяч заяв, з них близько 800 тисяч – на бакалаврат. Найпопулярнішим вишем став Львівський національний університет імені Івана Франка.