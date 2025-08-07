Понад 65 тисяч вступників отримали рекомендації на бюджет: найважче було з економічними спеціальностями

Понад 65 тисяч абітурієнтів отримали рекомендації на бюджет

Понад 65 тисяч вступників отримали рекомендації до зарахування на бюджет. У більшості випадків – за першим пріоритетом.

Найбільший конкурс на бюджетне місце був у галузі "Економіка, менеджмент, маркетинг, готельно-ресторанну справу та публічне управління".

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

У 2025 році вперше відбувся розподіл вступників на бюджетні та контрактні місця за єдиним алгоритмом адресного розміщення. Система охопила одночасно вступ до державних і приватних вишів.

Загалом рекомендації до зарахування отримали 176 376 тисяч вступників, з них:

на бюджет – 65 493 (61 178 – на денну форму навчання, 4 315 – на заочну);

на контракт – 110 883.

85% тих, хто отримав рекомендацію на бюджет, пройшли за першим пріоритетом. Ще 94% – в межах трьох найвищих.

Загалом 60% вступників отримали рекомендації за своїм першим пріоритетом – на бюджет чи контракт.

13,5% абітурієнтів пройшли на бюджет за квотами:

за квотою-1 – 4 060;

за квотою-2 – 4 960.

Галузі з найбільшим конкурсом на бюджет:

економіка, менеджмент, маркетинг, готельно-ресторанна справа, публічне управління – 31 людина на 1 місце;

політологія, міжнародні відносини, журналістика, право – 24 на 1 місце;

прикладна лінгвістика – 21 на 1 місце;

стоматологія – 20,6 на 1 місце;

германські мови (зокрема переклад) – 20,4 на 1 місце.

Спеціальності з найвищими прохідними балами на бюджет:

політологія, міжнародні відносини, журналістика, право – 182,896;

прикладна лінгвістика – 178,167;

економіка, менеджмент, публічне управління, маркетинг – 175,892;

германські мови, перша – англійська – 175,667;

соціологія – 172,577.

Найбільше рекомендацій до зарахування отримали вступники у таких регіонах:

Київ – 44 898 (бюджет – 14 113, контракт – 30 785);

Львівська область – 21 971 (бюджет – 7 709, контракт – 14 262);

Харківська область – 14 288 (бюджет – 7 285, контракт – 7 003);

Одеська область – 12 117 (бюджет – 4 197, контракт – 7 920);

Дніпропетровська область – 10 009 (бюджет – 4 513, контракт – 5 496);

Вінницька область – 7 343 (бюджет – 2 169, контракт – 5 174).

Нагадаємо, цьогоріч абітурієнти подали понад 1 мільйон 138 тисяч заяв, з них близько 800 тисяч – на бакалаврат. Найпопулярнішим вишем став Львівський національний університет імені Івана Франка.