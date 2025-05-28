На Житомирщині попрощались з трьома дітьми, які загинули від російської атаки

У Коростишеві на Житомирщині попрощались із трьома дітьми, які загинули внаслідок російської атаки.

Усі вони – з однієї багатодітної родини, повідомляє Суспільне.Житомир.

У середу, 28 травня, громада попрощалась із 17-річним Романом, 12-річною Тамарою та 8-річним Станіславом Мартинюками. Прощання проходило у місцевому будинку культури.

"Ця трагедія сталася з багатодітною родиною, яка ростила п'ятьох дітей. Двоє старших дітей живуть окремо, тому їх у будинку не було під час удару. Були батьки та троє молодших дітей. Дітки загинули.

Батьки живі, мама у важкому стані. Її вчора успішно прооперували, ми сподіваємося на її одужання. Тато дітей, на щастя, отримав не такі серйозні ушкодження, він сьогодні присутній на похороні. Але психологічний стан обох батьків всі ми розуміємо, який", – зазначив виконувач обов'язків Коростишівського міського голови Юрій Денисовець.

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Усі троє дітей навчалися в Ліцеї №1 імені Густава Олізара Коростишівської міської ради.

"Роман, Тамара, Станіслав – наші ліцеїсти, наші діти – загинули внаслідок клятої війни. У кожного з них було життя, мрії, шкільні дні, улюблені предмети й великі "післяшкільні" плани… Але все обірвалося в одну ніч. Це не можна прийняти. Це не можна зрозуміти", – йдеться в одному з дописів у групі ліцею.

Молодші діти – Тамара та Станіслав – були учнями Коростишівської дитячої музичної школи.

"Буквально на днях мав бути випускний вечір, на якому ми двох наших учнів нагороджували б за успішне навчання. Вони були здібні, талановиті і великі молодці – вони навчалися у своєї рідної тітки у класі домри.

Усі ми всі в скорботі і щиро співчуваємо родині, яка втратила трьох своїх дітей", – сказала виконувачка обов'язків директора Коростишівської дитячої музичної школи Катерина Горобчук.

Нагадаємо, вночі 25 травня росіяни завдали комбінованого удару по Україні із застосуванням 367-ми засобів. Всього внаслідок атаки постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено.