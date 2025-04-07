У Кривому Розі попрощалися з 15-річними підлітками, яких вбила Росія: пару поховають разом

У Кривому Розі попрощалися з 15-річними Данилом Нікітським і Аліною Куценко – підлітками, які загинули внаслідок російського обстрілу балістикою 4 квітня.

Підлітки були закоханою парою, у день трагедії зустрілися на побачення після школи, розповідає "Суспільне".

Данило навчався у 93-й гімназії, а Аліна – у 113-й. Обидва були єдиними дітьми у своїх сім’ях.

"Дівчинка була дуже світла, дуже гарна. Любила все, що пов’язано з красою, з гарною музикою. Найважче – це втратити нашу дитину, вона буде назавжди в нашій памʼяті", – сказала Тамара Євдокимова, в.о. директора 113-ї гімназії.

Прощання з Аліною і Данилом ТРК "Рудана" Кривий Ріг

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У момент удару підлітки були поблизу дитячого майданчика, трималися за руки. Тепер закоханих поховають разом.

– сказав тато Данила.

Прощання з Аліною і Данилом ТРК "Рудана" Кривий Ріг

Нагадаємо, 4 квітня армія РФ завдала ракетного удару по житловому кварталу Кривого Рогу. Внаслідок атаки загинули 9 дітей та 11 дорослих, ще понад 60 людей – зазнали поранень. Наймолодшому загиблому внаслідок цього злочину РФ було 3 роки.

Прощання з Радиславом Яцком ТРК "Рудана" Кривий Ріг

Після трагедії Кривий Ріг оголосив триденну жалобу, а 6 квітня День жалоби оголосили по всій Україні.

Прощання з Германом Тріпольцем ТРК "Рудана" Кривий Ріг

Окрім Аліни та Данила, 7 квітня поховали 9-річного Германа Тріпольця, 7-річного Радіслава Яцка та 50-річну Вікторію Головко.