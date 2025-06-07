"Живі, і це головне": поранені працівники ДСНС поділилися фото з лікарні і розповіли про свій стан

Працівники пресслужби ДСНС Києва зазнали поранень під час російської атаки

Поранені пресофіцери Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві показали знімки з лікарні. В ніч на 6 червня вони зазнали травм через російський обстріл на місці ліквідації наслідків чергової атаки.

Світлини із медичного закладу опублікував поранений речник служби Павло Петров у соцмережі.

На знімку він разом із колегою Інною Жельник лежать на ліжках у лікарні. На обличчі Павла можна побачити подряпини.

"Трохи не такі фотки ви, мабуть, [звикли] бачити з мого акаунту, але вибачте. Живі, і це головне. Щодо іншого, то все вилікується, все загоїться", – написав пресофіцер.

Працівник ДСНС розповів, що на місці російської атаки залишилися телефони, камери та бронежилети його колеги Інни, тому доведеться відновлювати мобільні номери.

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Фотограф та головний редактор видання Frontliner Андрій Дубчак відкрив збір на допомогу пораненому Павлу Петрову.

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Нагадаємо, в ніч на 6 червня Росія завдала комбінованої атаки на міста України 452 засобами повітряного нападу. Наслідками удару стало влучання в 13 місцях та падіння уламків.

У Тернополі внаслідок атаки постраждали 10 людей, зокрема п’ятеро надзвичайників. РФ також уразила Львівщину, Чернігів та Луцьк, де травми отримали 30 людей, ще двоє – загинули.

Під час ліквідації наслідків нічних ударів по столиці загинуло троє рятувальників ДСНС, які працювали під обстрілами. Ще дев’ять їхніх колег отримали поранення.