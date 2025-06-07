"Живі, і це головне": поранені працівники ДСНС поділилися фото з лікарні і розповіли про свій стан
Поранені пресофіцери Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві показали знімки з лікарні. В ніч на 6 червня вони зазнали травм через російський обстріл на місці ліквідації наслідків чергової атаки.
Світлини із медичного закладу опублікував поранений речник служби Павло Петров у соцмережі.
На знімку він разом із колегою Інною Жельник лежать на ліжках у лікарні. На обличчі Павла можна побачити подряпини.
"Трохи не такі фотки ви, мабуть, [звикли] бачити з мого акаунту, але вибачте. Живі, і це головне. Щодо іншого, то все вилікується, все загоїться", – написав пресофіцер.
Працівник ДСНС розповів, що на місці російської атаки залишилися телефони, камери та бронежилети його колеги Інни, тому доведеться відновлювати мобільні номери.
Фотограф та головний редактор видання Frontliner Андрій Дубчак відкрив збір на допомогу пораненому Павлу Петрову.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня Росія завдала комбінованої атаки на міста України 452 засобами повітряного нападу. Наслідками удару стало влучання в 13 місцях та падіння уламків.
У Тернополі внаслідок атаки постраждали 10 людей, зокрема п’ятеро надзвичайників. РФ також уразила Львівщину, Чернігів та Луцьк, де травми отримали 30 людей, ще двоє – загинули.
Під час ліквідації наслідків нічних ударів по столиці загинуло троє рятувальників ДСНС, які працювали під обстрілами. Ще дев’ять їхніх колег отримали поранення.