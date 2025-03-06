На Миколаївщині створили комісію для перевірки шкіл щодо порушень прав дітей

Департамент освіти і науки Миколаївської ОВА створив спецкомісію для перевірки двох навчальних закладів в області, де після моніторингових візитів омбудсмена виявили порушення прав дітей.

Члени моніторингової групи зафіксували відсутність належних умов проживання, проблеми з гігієною та неналежне ставлення до вихованців.

Про це повідомив Департамент освіти й науки Миколаївської ОДА.

Йдеться про "Лисогірську спеціальну школу" Первомайського району та "Антонівський мистецький ліцей".

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3 березня Департамент освіти й науки Миколаївської ОВА отримав звіти уповноваженого ВРУ з прав людини з результатами моніторингу двох спеціалізованих закладів освіти, які спецгрупа має відвідати та перевірить викладені у звітах факти й зауваження.

Перевірка триватиме до кінця тижня.

За результатами цих візитів уповноваженому Верховної Ради України з прав людини буде надана відповідна інформація про вжиті заходи.

Зазначається, що робочу групу очолила заступниця директора департаменту Олена Кравець. До складу також увійшли представники Служби в справах дітей облвійськадміністрації, співробітники ДСНС та Нацполіції, лікарі та представники двох громадських організацій.

Раніше учасниця моніторингової групи Офісу омбудсмена, адвокатка Інна Мірошниченко поділилася знімками громадської перевірки Лисогірської спеціальної школи на Миколаївщині.

Адвокатка розповіла, що у закладі відсутні нормальні умови для життя та навчання дітей.

"Сморід, пліснява, несправна каналізація – це бонус від Лисогірської спецшколи. Діти гостро відчувають себе небажаними гостями. Не в чужій країні, а у власній області. Позбавлені елементарного. Далеко від рідних, які тепер не можуть забирати їх хоча б на вихідні, бо їздити дуже далеко", – підсумувала членкиня моніторингової групи.

Ще в одному закладі, де побувала Мірошниченко – у Миколаївському обласному будинку дитини – вихованців подекуди прив’язують до крісел. Увесь вільний час діти мусять сидіти на місці, що не дає їм розвиватися. Також є проблеми з санітарією та індивідуальною натільною білизною.