"Сморід, пліснява, несправна каналізація": адвокатка показала умови в спецшколі на Миколаївщині

Фото ілюстративне. Адвокатка заявила, що школярі не мають доступу до укриття

Учасниця моніторингової групи Офісу омбудсмена, адвокатка Інна Мірошниченко поділилася знімками громадської перевірки Лисогірської спеціальної школи на Миколаївщині.

У соцмережі адвокатка розповіла, що заклад освіти щорічно отримує з державного бюджету 22 мільйони гривень. При цьому в школі навчаються 156 дітей та працюють 98 співробітників.

"Лисогірська спецшкола прихистила в себе евакуйовану з вкрай небезпечного району Широколанівську школу. Далі розкажу про умови, в яких вимушені жити і навчатися діти, які тікали від війни. Прийняли "як рідних", нічого сказати", – написала членкиня моніторингової групи.

Фото: Скриншот/Інна Мірошниченко/Instagram Фото: Скриншот/Інна Мірошниченко/Instagram Фото: Скриншот/Інна Мірошниченко/Instagram Фото: Скриншот/Інна Мірошниченко/Instagram Фото: Скриншот/Інна Мірошниченко/Instagram Фото: Скриншот/Інна Мірошниченко/Instagram Фото: Скриншот/Інна Мірошниченко/Instagram Фото: Скриншот/Інна Мірошниченко/Instagram Фото: Скриншот/Інна Мірошниченко/Instagram Фото: Скриншот/Інна Мірошниченко/Instagram Фото: Скриншот/Інна Мірошниченко/Instagram

Інна Мірошниченко заявила, що вихованці закладу переважно використовують вбиральні без унітазів. На знімках видно, що діти змушені задовольняти свої потреби в дірки в підлозі в приміщенні, де замість кабінок – частково зруйновані цегляні стіни.

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"Основні потреби" треба справляти у вуличному туалеті, де не зачиняються двері. Тому туди ходять лише з вихователем, який тримає двері і присвічує ліхтариком, якщо на вулиці темно", – додала Інна Мірошниченко.

За словами адвокатки, у спецшколі є декілька унітазів, один із яких дозволили використовувати "по-маленькому після року вмовлянь". Крім того, у спортзалі закладу є лише один душ на всіх.

На фото також можна побачити дитячі спальні, в яких шафи розміщені настільки високо, що дітям, аби дістати речі, доводиться сідати одне одному на плечі, написала Мірошниченко.

За словами адвокатки, шкільне приладдя в закладі купують вихователі, якщо мають для цього кошти. Членкиня моніторингової групи заявила, що подекуди вчителі не знають, яку тему викладають на уроці.

На знімках, опублікованих адвокаткою, можна побачити книги в дитячій бібліотеці. Серед них переважно російськомовні твори, зокрема російського письменника Михайла Булгакова.

Заняття з фізкультури для дітей проводять в коридорі або на подвір'ї за теплої погоди. При цьому вихованцям не дозволяють використовувати ігрові кімнати, каже Інна Мірошниченко.

Адвокатка додала, що в приміщенні є укриття, але воно закрите на ключ.

"Ви бачили тих підлітків? Вони там куритимуть", – цитує працівників закладу членкиня моніторингової групи.

Крім того, в школі вихованці мають спільні рушники та алюмінієвий посуд і використовують один стакан "на всю школу", що стоїть поруч із посудиною з водою.

Інна Мірошниченко стверджує, що працівники спецшколи списують психотропні препарати без призначення.

"Сморід, пліснява, несправна каналізація – це бонус від Лисогірської спецшколи. Діти гостро відчувають себе небажаними гостями. Не в чужій країні, а у власній області. Позбавлені елементарного. Далеко від рідних, які тепер не можуть забирати їх хоча б на вихідні, бо їздити дуже далеко", – підсумувала членкиня моніторингової групи.

Раніше Інна Мірошниченко розповіла про умови проживання в Миколаївському обласному будинку дитини, де вихованці подекуди прив'язують до крісел.