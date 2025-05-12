Потяг людей до танців і колискових є вродженим? Дослідження народу з Парагваю поставило це під сумнів

Потяг людей до танців і колискових не є вродженим – вчені

Довгий час антропологи вважали, що потяг людей до танців та колискових є вродженим. Але дослідження парагвайського корінного народу ставить під сумнів цю думку.

Американські вчені з’ясували, що його представники жодного разу не танцювали та не співали дітям, аби допомогти їм заснути.

Результати дослідження опубліковані в науковому журналі Current Biology, пише The Washington Post.

У ньому науковці аналізували поведінку 800 представників північних аче – корінного народу Парагваю. Один з авторів – антрополог Кім Гілл, який вивчає їхні мову та культуру зсередини з 1970-х років.

За десятиліття польових досліджень вчений жодного разу не бачив, щоб північні аче танцювали або співали колискові. Однак існує ймовірність, що така поведінка у них з'явилася після закінчення спостережень – у 2020 році.

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Дослідники кажуть, що у піснях північних аче здебільшого оспівуються полювання, поточні події і померлі предки. Вони ніколи не спрямовані на немовлят.

Також представники північних аче ніколи не танцюють – на відміну від південних аче.

Найімовірніше, причиною є те, що предки північних пережили "ефект пляшкового горла" – тимчасове скорочення чисельності популяції, що супроводжується зменшенням генетичного різноманіття. Під час нього вони могли втратити колискові пісні та інші культурні аспекти.

Північні аче мають менше генетичного різноманіття, ніж більшість інших корінних американців. Поселення в резерваціях і зменшення чисельності населення через епідемії та насильницьке вивезення дітей призвели до "демографічних потрясінь".

Хоча культурні знання про вміння предків добувати вогонь збереглися, сучасні північні аче не вміють цього робити й підтримують наявне вогнище. Ймовірно, цю навичку вони втратили після розколу з південними аче на початку XIX століття.

Вчені дійшли висновку, що люди мусять вчитися танцювати та співати колискові, а потім "підлаштувати й культурно передавати" таку поведінку нащадкам.

"Це не спростовує можливості того, що люди генетично пристосувалися до танців і реакції на колискові. Однак те, що культурна передача має набагато більше значення для підтримки такої поведінки, багато науковців, включаючи мене, підозрювали", – зазначив співавтор дослідження, антрополог Манвір Сінгх.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що музика може змінювати емоційний тон спогадів.