Воїн, якому випалили напис "Слава России", розповів про катування та бажання повернутися на службу

Військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Андрій Переверзєв розповів про катування в російському полоні, де отримав напис "Слава России" на тілі, та заявив, що хотів би повернутися до війська.

Про це захисник розповів в інтерв’ю UNITED24.

Увага! Матеріал містить опис травматичних подій, що може спричинити емоційний дискомфорт.

Андрій поділився, що потрапив у російську неволю 24 лютого 2024 року після того, як зазнав важкого поранення. Тоді він разом із побратимами тримали оборону на позиції, яка була "справжнім пеклом".

"Там не залишилося нічого. Навіть не було пеньків дерев. У нас був один бліндаж і закритий приблизно двометровий вхід. Це все", – розповів захисник.

Попри важкі умови, військовим протягом певного часу вдавалося відбивати постійні атаки армії РФ. Якось ворожа граната вибухнула поряд з Андрієм у бліндажі, через що той втратив свідомість.

РЕКЛАМА:

Чоловік опритомнів тоді, коли росіяни витягали його на поверхню землі з укриття. Захисник зізнається, що думав, ніби втратив обидві ноги, адже тоді не відчував своїх кінцівок.

"Вони (ворожі військові – ред.) були шоковані. Вони запитали: "Як ти вижив? Ми перевіряли, в тебе не було пульсу, дихання і серцебиття", – згадує воїн.

Хоча Андрій не втратив ноги, він не міг ходити, тому росіяни на ношах перенесли його на свої позиції. Поки пораненого захисника переміщували в підвал, він постійно втрачав свідомість, ймовірно, через кровотечу.

За словами військового, росіяни не стали допомагати йому з пораненнями, але "привітали" побоями, "щоб переконатися, що я не забуду, де перебуваю". Наступні кілька годин Андрія допитували та катували. Зокрема кілька разів били електричним струмом по відкритих ранах.

Зрештою захиснику передали лікарям, які провели операцію. Полонений дізнався про те, що на його тілі випалили напис "Слава России" лише після того, як через два дні медсестра прийшла змінити йому пов’язки.

"Я попросив про воду і вказав на неї. Вона сказала: "Ні, вони не дозволили тобі пити" [...]

А потім вона промовила: "Не переймайся, після повернення додому зможеш перекрити це татуюванням чи чимось таким", – поділився спогадами Андрій і зізнався, що тоді не зрозумів, про що йшлося.

Уперше напис на своєму тулубу, який зробив російський хірург, він побачив через тиждень. Коли охоронці вчергове змінювали пов’язки, українець наважився поглянути, що трапилося з його животом.

"Я сказав: "Ви виродки, я всіх вас перестріляю". Вони нічого не зробили, лише побили мене", – розповів чоловік.

Згодом Андрія перевезли до колонії, поки його не вдалося повернути на Батьківщину. Захисник каже, що витримати полон йому допомогла обіцянка повернутися, яку він дав своїй доньці.

Читайте також : Не лише естетика. Як шрами й рубці заважають жити та як їх лікують в Україні

"Я хочу продовжити службу, але все залежить від того, як пройдуть операції і що лікарі скажуть після цього. Чи дозволять мені носити вагу, одягати броню і подібне. Якщо все буде добре, я повернуся", – каже захисник.

Нагадаємо, військового Андрія повернули в рамках обміну "1000 на 1000", що став наслідком домовленостей між Україною та Росією в Стамбулі.

Лікарі вже почали видаляти напис "Слава России" з тіла захисника, що повернувся з російського полону. Спершу Андрію роблять ін’єкції полінуклеотидів, щоб розм’якшити рубцеву тканину.

Сам напис прибиратимуть лазерами. За словами лікаря Максима Туркевича, процедура "буде болючою та неприємною", попри те, що її виконують під місцевою або загальною анестезією.

Після видалення слід від рубців на тілі Андрія залишиться, однак те, як триватиме одужання, залежатиме від особливостей організму.

"Більш чітке розуміння ми отримаємо після перших лазерних процедур. Наша гіпотеза полягає в тому, що приблизно за 6 місяців буде видно відчутний результат", – додав Максим Туркевич.