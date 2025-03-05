Погрожували вбити дітей і душили: оголосили про підозру окупантам, які зґвалтували жінку на Донеччині

Повідомили про підозру російським військовим, які зґвалтували жінку на Донеччині

Правоохоронці повідомили про підозру двом російським військовим, які зґвалтували жінку під час окупації одного із сіл на Донеччині.

Вони вкололи їй невідому речовину й погрожували вбити дітей, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Фігурантами є військовослужбовці військової частини 74854 Збройних сил РФ – уродженці Хабаровського краю й Іркутської області віком 27 та 29 років. Вони служать на посадах старшого водія та водія-заправника.

У червні 2022 року під час окупації одного з населених пунктів Донецької області підозрювані вдерлися на подвір’я приватного будинку, в якому разом з чоловіком та дітьми мешкала місцева жителька.

Озброєні нападники повели жінку до сусіднього домоволодіння. Вони проникли до порожньої оселі. Щоб потерпіла не чинила опору, росіяни вкололи їй невідому речовину.

РЕКЛАМА:

Застосовуючи фізичну силу щодо жінки та погрожуючи вбити її дітей, окупанти по черзі зґвалтували її. Старший з них душив постраждалу руками.

Росіянам заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб – частина 2 статті 28 та частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю Збройних сил РФ, який улітку 2022 року викрав 21-річну українку з Ізюмщини, вивіз її з країни та понад рік бив і ґвалтував.