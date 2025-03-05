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Погрожували вбити дітей і душили: оголосили про підозру окупантам, які зґвалтували жінку на Донеччині

Альона Павлюк — 5 березня, 14:16
Погрожували вбити дітей і душили: оголосили про підозру окупантам, які зґвалтували жінку на Донеччині
Повідомили про підозру російським військовим, які зґвалтували жінку на Донеччині
AndrewLozovyi/Depositphotos

Правоохоронці повідомили про підозру двом російським військовим, які зґвалтували жінку під час окупації одного із сіл на Донеччині.

Вони вкололи їй невідому речовину й погрожували вбити дітей, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Фігурантами є військовослужбовці військової частини 74854 Збройних сил РФ – уродженці Хабаровського краю й Іркутської області віком 27 та 29 років. Вони служать на посадах старшого водія та водія-заправника.

У червні 2022 року під час окупації одного з населених пунктів Донецької області підозрювані вдерлися на подвір’я приватного будинку, в якому разом з чоловіком та дітьми мешкала місцева жителька.

Озброєні нападники повели жінку до сусіднього домоволодіння. Вони проникли до порожньої оселі. Щоб потерпіла не чинила опору, росіяни вкололи їй невідому речовину.

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Застосовуючи фізичну силу щодо жінки та погрожуючи вбити її дітей, окупанти по черзі зґвалтували її. Старший з них душив постраждалу руками.

Росіянам заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб – частина 2 статті 28 та частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю Збройних сил РФ, який улітку 2022 року викрав 21-річну українку з Ізюмщини, вивіз її з країни та понад рік бив і ґвалтував.

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