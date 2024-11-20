Як працюють QR-коди на повістках і що робити, якщо отримали недійсне запрошення до ТЦК

Нині військовозобов'язані в Україні можуть отримати один із двох типів повісток про виклик до ТЦК та СП. Це – повістка на бланку або повістка, сформована за допомогою реєстру "Оберіг". Обидва види повісток – паперові, і їх можуть як вручити особисто, так і надіслати адресату поштою.

Перший тип документа скріплюють гербовою печаткою, а на другий накладають електронний підпис керівника ТЦК. На повістках, які сформували з даними з реєстру, також розміщують QR-коди з повною інформацією про документ.

У мережі жаліються, що іноді військовозобов'язані отримують недійсний виклик до ТЦК або їм не вдається перевірити дані за QR-кодом.

Що робити у таких ситуаціях і як працюють електронні коди на повістках – пояснюємо разом з Міністерством оборони.

Як має виглядати повістка з QR-кодом

На повістці, сформованій за допомогою Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів мають бути:

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назва територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який викликає до себе військовозобов’язаного;

реєстраційний номер повістки;

прізвище, ім'я, по батькові та дата народження адресата;

місце, дата та година, куди військовозобов'язаний повинен з'явитися за викликом;

мета виклику;

документи, які потрібно взяти з собою до ТЦК;

прізвище, ім'я керівника районного (міського) центру комплектування та соціальної підтримки;

дата накладання електронного підпису керівника ТЦК;

QR-код для перевірки чинності повістки.

Повістка, сформована за допомогою реєстру "Оберіг", має QR-код Кабінет Міністрів України

Повістки відправляють адресату рекомендованим листом. Тобто, у поштову скриньку кладуть не сам виклик то ТЦК, а повідомлення про те, що на людину у поштовому відділенні чекає лист.

На рекомендованому листі має бути штрих-код оператора поштового зв’язку, прізвище, ім'я, по батькові та адреса військовозобов’язаного, назва районного/міського ТЦК та СП, дата накладання електронного підпису та назва вкладення з кількістю аркушів.

QR-код виконує функцію електронного паспорта повістки. За ним можна переглянути:

чинність повістки;

дату та номер;

ТЦК СП, який видав повістку;

ім’я особи, яка підписала повістку;

призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, мобілізаційне розпорядження).

Як перевірити дійсність повістки

Щоб дізнатися, чи повістка дійсна, достатньо відсканувати QR-код у мобільному застосунку Резерв+.

У такий спосіб можна перевірити не лише виклик до ТЦК, а й військово-облікові документи (ВОД) нового зразка. Можливість однакова як для військовозобов’язаних, так і для уповноважених перевіряти документи.

Відсканувати QR-код на повістці можна у застосунку Резерв+ Скриншот з відео Міноборони

Після сканування додаток запропонує завантажити нову базу даних QR-кодів. Заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко пояснювала, що це – база відкликаних (недійсних) QR-кодів електронних військових документів, а не повісток. За допомогою цих даних можна перевірити актуальність даних у ВОД.

В останній версії можна скасувати завантаження бази, якщо військовозобовʼязаному потрібно сканувати лише повістку.

Екран з помилкою означатиме, що повістку відкликали або ж виписали іншій людині.

"Ми розуміємо, що це не найкраще рішення. Працюємо в дуже обмежених термінах, щоб скоріше запускати послуги для вас, тому довелося використати такий спосіб для перевірки QR. Жодних персональних даних у цій базі нема – лише хеші, за якими можна зрозуміти чи є просканований QR дійсним", – писала Катерина Черногоренко.

Екран з помилкою після сканування означає, що повістка недійсна Скриншот застосунку Резерв+

Як діяти, якщо повістку вручили помилково

У Міністерстві оборони не мають універсальної поради, як діяти військовозобов’язаним, які отримали повістку помилково. У коментарі "УП. Життя" там відповіли, що радять зателефонувати у свій ТЦК СП та просити розʼяснень у нього.

При цьому не всі повістки, які надсилають або вручають військовозобов'язаним, мають електронні ідентифікатори. На частину документів досі ставлять фізичний підпис і "мокру" печатку. У Міністерстві оборони кажуть, що такі повістки також дійсні, але згодом їх планують замінити.

"Повістка повинна бути підписана фізичним або цифровим підписом керівника ТЦК СП та мати реєстраційний номер з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних і резервістів. Якщо хоча б один із цих елементів відсутній на повістці, то вона вважається недійсною.

Першим етапом оптимізації є саме повістки з QR-кодом та електронним підписом для швидкості підписання і прозорого механізму доставлення", – відповіли у Міністерстві оборони на запит "УП. Життя".

Деякі військовозобовʼязані діляться, перед тим, як забрати повістку, вони отримали повідомлення про прибуття листа від поштового оператора. На запитання про те, чи планує МОУ сповіщати адресатів про виписані їм повістки смс-повідомленнями, відповіли, що така процедура не передбачена.

Раніше ми розповідали, коли повістку треба забрати з пошти, і в якому випадку вона вважатиметься врученою.