Коли повістку можуть надіслати поштою? Нові правила оповіщення під час мобілізації

16 травня Кабінет Міністрів опублікував постанову, за якою мають проводити призов громадян на військову службу під час мобілізації. Там з'явилися й нові правила вручення повісток.

Серед головних змін – тепер документ військовозобов’язаному зможуть надіслати поштою.

"Українська правда. Життя" пояснює, за яких умов повістку можна знайти в поштовій скриньці, і коли її будуть вважати врученою.

Коли і кому повістки будуть надсилати поштою?

До того, як нові правила почнуть діяти, громадяни можуть отримувати повістки лише особисто під підпис або через електронний кабінет військовозобов’язаного.

На пошту ж мають право надсилати тільки вимогу прийти до територіального центру комплектування, якщо призовник проігнорував повістку, і поліція не змогла його розшукати.

Однак з 18 липня 2024 року звичайною поштою повістки зможуть відправляти тим, хто не оновив свої військово-облікові дані протягом 60 днів після того, як почав діяти закон про мобілізацію. Зазначимо, що це повинні зробити усі чоловіки віком від 18 до 60 років.

Тобто якщо упродовж цього часу вони не пішли до ТЦК або не уточнили свою домашню адресу, номери телефонів, електронну адресу в застосунку Резерв+.

У такому випадку повістку надішлють за поштовою адресою, де зареєстрований резервіст або військовозобов'язаний.

Як має відбуватися вручення повісток поштою Інфографіка "УП.Життя"

Коли повістка на пошту буде вважатися врученою

Підтверджувати отримання документу буде не сам призовник, а поштовий оператор.

Тож повістка буде вважатися врученою у день, коли:

людина отримала її, і це підтверджує інформація або документи від поштового оператора;

у поштовому відділенні поставили відмітку про те, що призовник відмовився отримати відправлення;

на пошті поставили відмітку, що військовозобов’язаного немає за адресою місця проживання.

Призовник має прийти до ТЦК у термін, зазначений у повістці. Однак для цього повинні виділити не менше, ніж 14 днів від дати, коли повістку надіслали.

Якщо ж резервіст або військовозобов’язаний відмовився від отримання повістки, уповноважені їх вручати складають акт відмови. Його підписують не менш як два члени групи оповіщення. Про цей акт обов'язково повинні повідомити громадянина.

Далі поштовий оператор подає акт відмови від отримання керівнику районного або міського ТЦК та СП, розповідає адвокат юридичної фірми Андрій Новак.

"Пошта направляє до ТЦК лист з повісткою, з відміткою про відмову в отриманні, а далі вже ТЦК звертається до поліції", – пояснює юрист.

Поліцейський, який входить до групи оповіщення, повинен знайти та затримати військовозобов’язаного і доставити його до центру комплектування.

У положенні пишуть, що це мають право зробити "на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення". Відмову від повістки оцінюють, як порушення правил військового обліку.

Про те, хто, де і за яких умов може вручити повістку, та коли потрібно прийти до ТЦК, ми пояснювали у попередньому матеріалі.