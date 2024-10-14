Винахідники розробили для астронавтів додаткові "кінцівки": для чого вони потрібні

Додаткові "руки" можуть допомогти підводитися з поверхні Місяця та допомагати в дослідженнях

Американські вчені розробили для астрономів "Суперкінцівки" (SuperLimbs) – ці роботизовані "руки" допоможуть космонавтам економити енергію під час подорожей на Місяць.

Як пише CNN, пристрій створив професор Гаррі Ассада з Массачусетського технологічного інституту (США) ще десять років тому. Однак раніше "Суперкінцівки" допомагали лише працівникам літако- та суднобудівної промисловості.

Тепер же вони можуть стати в нагоді астрономам, які досліджуватимуть поверхню місяця в межах місії "Артеміда" в 2026 році. Над цим працює Ерік Балластером, докторант Массачусетського технологічного інституту, який отримав стипендію від NASA.

Часткова гравітація супутника Землі ускладнює збереження рівноваги для космонавтів. Згідно з дослідженням Мічиганського університету, 12 астронавтів, які прогулювалися поверхнею Місяця під час місій "Аполлон", падали 27 разів і були близькі до цього ще у 21 випадку.

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Коли астронавт Чарлі Дюк перекинувся на Місяці в 1972 році, йому знадобилося три спроби, аби зрештою звестися на ноги.

Дослідження показало, що падіння на поверхні супутника Землі були частішими, якщо космонавти збирали зразки ґрунту або використовували додаткові інструменти.

Наразі Гаррі Ассада працює над тим, аби адаптувати "Суперкінцівки" до космічних умов. За допомогою винаходу астронавти зможуть економити необхідну для дослідження енергію.

Також, за словами доцентки кафедри аерокосмічної техніки Техаського університету Ани Діаз Артілес, додаткові "кінцівки" зменшать метаболічні витрати, пов’язані з підйомом. Крім того, пристрій допоможе усунути ризики, пов’язані з контактом астрономів із надзвичайно токсичним" місячним пилом.

Очікується, що в січні 2025 року відбудеться демонстрація того, як манекен за допомогою винаходу підведеться з положення лежачи.

Ерік Балластер планує витратити найближчі роки на те, щоб перетворити на "Суперкінцівки" на технологію, схожу на багатозадачний швейцарський армійський ніж. Зокрема, винахід може допомагати в розкопках, заборі зразків і будівництві на Місяці.

За його словами, надалі пристрій можна удосконалити для того, щоб він працював як додаткова пара ніг.

Нагадаємо, американські дослідники розробили скафандр, який може перетворювати сечу на питну воду, подібно до технології із серії книг Френка Герберта "Дюна".