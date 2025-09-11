Усі розділи
Уряд: Правила ВЛК для ЗСУ поширюватимуться й на інші структури Сил оборони

Альона Павлюк — 11 вересня, 14:40
Правила ВЛК для ЗСУ діятимуть для інших силових структур
Mehaniq/Depositphotos

Кабінет міністрів уніфікував правила проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у складових Сил оборони.

Відтепер процедури, які раніше поширювалися лише на Збройні сили України, стосуватимуться й інших силових структур.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Відтак, правила ВЛК для ЗСУ поширюватимуться на:

  • Службу безпеки України;
  • Службу зовнішньої розвідки;
  • Державну прикордонну службу;
  • Національну гвардію;
  • Управління державної охорони.

Вони користуватимуться єдиним Розкладом хвороб для визначення придатності до служби. Медогляди для військових цих органів проводитимуть у власних медзакладах. Якщо їх немає – у цивільних лікарнях за договорами.

Нагадаємо, в Україні запровадили експериментальний проєкт дистанційного проходження ВЛК. Медичний огляд віддалено зможуть пройти захисники, які перебувають за кордоном на тривалому лікуванні і не можуть повернутися через стан здоров’я.

