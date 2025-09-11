Уряд: Правила ВЛК для ЗСУ поширюватимуться й на інші структури Сил оборони
Кабінет міністрів уніфікував правила проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у складових Сил оборони.
Відтепер процедури, які раніше поширювалися лише на Збройні сили України, стосуватимуться й інших силових структур.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Відтак, правила ВЛК для ЗСУ поширюватимуться на:
- Службу безпеки України;
- Службу зовнішньої розвідки;
- Державну прикордонну службу;
- Національну гвардію;
- Управління державної охорони.
Вони користуватимуться єдиним Розкладом хвороб для визначення придатності до служби. Медогляди для військових цих органів проводитимуть у власних медзакладах. Якщо їх немає – у цивільних лікарнях за договорами.
Нагадаємо, в Україні запровадили експериментальний проєкт дистанційного проходження ВЛК. Медичний огляд віддалено зможуть пройти захисники, які перебувають за кордоном на тривалому лікуванні і не можуть повернутися через стан здоров’я.