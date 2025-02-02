Як пройти ВЛК за електронним направленням? У Міноборони пояснили процедуру

У МОУ зауважили, що паперові направлення на ВЛК також використовуватимуть

Із 31 січня 2025 року в застосунку "Резерв+" стала доступна можливість генерування електронного направлення на військово-лікарську комісію (ВКЛ). При цьому паперові альтернативи документа збережуть.

Як розповіли в Міністерстві оборони України, скористатися новою функцією в застосунку можуть військовозобов'язані українців, які ще не отримували повістку для проходження ВЛК. Для цього слід авторизуватися в "Резерв+" і за кілька кліків подати запит.

Чи достатньо електронного направлення для того, щоб пройти ВЛК?

Протягом доби після подання запиту українці в застосунку отримують сповіщення про електронне направлення.

В МОУ пояснюють, що в ньому містяться всі необхідні відомості, зокрема:

номер та дата реєстрації направлення;

адреса закладу охорони здоров'я для проходження ВЛК;

дані керівника територіального центру комплектування (ТЦК), який підписав направлення.

"Цього сповіщення достатньо, щоб спланувати огляд", – пояснили у відомстві.

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Чи потрібно після ВЛК за електронним направленням іти до ТЦК?

Після проходження комісії її члени самостійно надсилають дані до ТЦК. Там відповідний працівник внесе інформацію до реєстру "Оберіг", внаслідок чого військовозобов'язаний отримає оновлений військово-обліковий документ у застосунку.

Що буде, якщо не прийти на ВЛК за електронним направленням?

У МОУ зауважують, що сповіщення про направлення на ВЛК залишається актуальним протягом 30 днів. Після спливу цього строку українцям доведеться надсилати запит для отримання цифрового документа повторно.

Чи будуть електронними повістки на проходження ВЛК?

Повістки залишаться паперовими, кажуть у Міноборони. Як і раніше, цей документ відправлятимуть фізичною поштою.

Це пояснюють тим, що згенерувати електронне направлення можуть добровільно лише військовозобов'язані користувачі, а не працівники ТЦК.

Як часто необхідно проходити ВЛК?

Постанова ВЛК про придатність до військової служби дійсна протягом року з дня закінчення медичного огляду. Відтак оновлювати цю інформацію українці мають щороку.

У Міноборони додали, що після отримання повістки на ВЛК українцям потрібно прийти до місцевого ТЦК. Однак незабаром у "Резерв+" планують додати функцію електронного направлення для цієї категорії військовозобов'язаних.

Нагадаємо, Міноборони запустили в застосунку "Резерв+" функцію отримання електронних направлень на ВЛК. Раніше ми розповідали, як це можна зробити.