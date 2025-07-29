Президент підписав закон про визнання депортованими українців, виселених з Польщі у 1944-1951 роках

Президент підписав закон про депортованих українців з Польщі

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №2038 про визнання депортованими українців, яких у 1944-1951 роках примусово переселили з Польщі. Його зареєстрували ще у 2019 році.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Таким громадянам виплатять одноразову грошову допомогу, суму якої згодом визначить Кабінет міністрів.

Якщо примусово переселена людина померла, на виплату мають право її спадкоємці: дружина або чоловік, а в разі їхньої відсутності – діти.

"Президент України Володимир Зеленський щойно підписав важливий закон, яким ми відновлюємо памʼять про примусово депортованих українців із території Польщі у 1944-1951 роках. Правильний та гідний крок, який повертає історичну справедливість щодо цього жахливого злочину.

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[...] На жаль, багато свідків тих трагічних подій уже пішли в засвіти. Проте з метою захисту прав тих, хто ще живе з нами, та їхніх нащадків – наша держава гарантує надання передбаченої законом допомоги", – наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

У пояснювальній записці зазначається, що депортація відбулася внаслідок укладення договорів між органами колишньої СРСР та Польської Народної Республіки у вересні 1944 та лютому 1951 року.

Протягом цього періоду із Закерзоння примусово переселили понад 700 тисяч автохтонних українців. Йдеться про населення Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини та Західної Бойківщини.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким запровадять окрему відповідальність за депортацію та невиправдану затримку повернення дітей, зокрема представниками Росії та Білорусі.