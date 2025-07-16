Рада визнала депортацією примусове виселення українців з Польщі у 1944-1951 роках

У період з 1944 по 1951 роки із Закерзоння депортували понад 700 тисяч українців

Верховна Рада визнала депортацією примусове виселення українців із місць їхнього постійного проживання на території Польщі у період від 1944 по 1951 роки, зокрема під час операції "Вісла".

Йдеться про автохтонних українців Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини та Західної Бойківщини.

Відповідний законопроєкт №2038 в цілому підтримали 284 народні депутати, повідомив парламентар, член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Документ вносить зміни в чинні закони, розширюючи поняття депортації на примусового переселене населення українського походження з території Польської Народної Республіки.

Як йдеться у пояснювальній записці, офіційно депортація відбулася внаслідок укладення договорів між органами колишньої СРСР та Польської Народної Республіки у вересні 1944 та лютому 1951 року.

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Протягом цього періоду із Закерзоння примусово переселили понад 700 тисяч автохтонних українців.

Законопроєкт пропонує запровадити компенсацію матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок депортації, у розмірі щорічної разової матеріальної допомоги.

Крім того, такі українці зможуть отримати пільги, як-от безплатний проїзд громадським транспортом. Також автори законопроєкту пропонують надавати людям зі статусом депортованих безкоштовний залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, а раз на рік – 50-відсоткову знижку на такий проїзд.

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"Депортація у 1944-1951 роках є одним із трагічних наслідків Другої світової війни, здійснена комуністичними тоталітарними режимами Радянського Союзу і Польщі [...]

Законопроект має за мету відновлення соціальної справедливості шляхом визнання примусового переселення осіб українського походження у 1944-1951 рр. з місць їх постійного проживання на території Польської Народної Республіки депортацією…" – йдеться в пояснювальній записці.

Раніше в Україні ухвалили законопроєкт про окрему відповідальність за депортацію та невиправдану затримку повернення дітей, зокрема представниками Росії та Білорусі.