В Україні каратимуть за депортацію дітей: Верховна Рада ухвалила законопроєкт

За депортацію дітей каратимуть до 12 років позбавлення волі

В Україні запровадять окрему відповідальність за депортацію та невиправдану затримку повернення дітей, зокрема представниками Росії та Білорусі.

Відповідний законопроєкт №12170 в цілому підтримали у Верховній Раді, повідомив народний депутат, член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Документ вносить зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, запроваджуючи нову статтю 448. Ця норма встановлюватиме окрему відповідальність представників іноземних держав за:

незаконне переміщення дітей;

невиправдану затримку репатріації (повернення);

вчинення діянь, які могли призвести до невиправданої затримки повернення.

За ці кримінальні правопорушення каратимуть позбавленням волі строком від восьми до 12 років. Також законопроєкт визначає, які органи займатимуться розслідуванням депортації.

Читайте також : 67 українських дітей уже стали громадянами Росії: як працює російська система депортацій

РЕКЛАМА:

У пояснювальній записці йдеться, що з-поміж десятків тисяч депортованих українських дітей повернути на Батьківщину вдалося лише сотні. Досі національне законодавство не мало окремих положень про відповідальність за незаконне переміщення неповнолітніх українців.

"Діяння, спрямовані на депортацію, примусове переміщення та невиправдану затримку репатріації українських дітей, викликають занепокоєння, як української, так і міжнародної спільноти.

Невиправдана затримка репатріації українських дітей, примусово переміщених або протиправно депортованих до Російської Федерації, супроводжується їхньою насильницькою передачею в російські родини або в інтернатні заклади", – вважають автори законопроєкту.

Вони додають, що невиправдана затримка Росією повернення дітей може свідчити про наміри залишити українців на території держави-агресора назавжди. Відтак дітей вилучають з рідного середовища та нав’язують їм російське.

"Покарання винних є одним із найважливіших засобів запобігти повторенню таких злочинів, а, отже, забезпечити реалізацію невідчужуваного права на справедливість постраждалих від міжнародних злочинів", – йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, станом на грудень 2024 року Україна розшукує 20 тисяч дітей, які насильно депортувала Росія. При цьому справжня кількість незаконно переміщених українців може бути значно більшою.