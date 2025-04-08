Умови роботи викладачів зміняться: президент підписав закон про підтримку наукової діяльності

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який посилює роль наукової діяльності в системі вищої освіти і створює умови для залучення практиків до викладання.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки.

Там пояснили, що закон зменшує навчальне навантаження на науково-педагогічних працівників. Якщо раніше ставкою вважали 600 годин, то тепер посада передбачатиме від 460 до 480 годин роботи на навчальний рік.

Крім того, нові правила збільшують роль наукової роботи – науковий складник має становити принаймні 30% від зайнятості співробітників.

Також заклади вищої освіти зможуть залучати до викладання фахівців-практиків, які не будуть зобов'язані провадити наукову діяльність. Для цього закон закріплює нову категорію педагогічних працівників.

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За законом, українські виші отримають більше автономії, адже зможуть самостійно встановлювати норми і обсяги наукової роботи. При цьому заклади освіти можуть враховувати власні стратегічні пріоритети чи окремі наукові напрями.

У МОН вважають, що закон посилює роль співробітників університетів як науковців, надаючи вибір між фокусом на науці чи практиці.

У відомстві зауважили, що при цьому нові правила не передбачають примусового звільнення, якщо викладачі не зможуть набрати 30% наукової діяльності. В такому випадку адміністрація закладу зможе перевести їх до категорії педагогічних працівників.

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Що вважати за наукову діяльність, у вишах будуть вирішувати самостійно. Вірогідно, види роботи співробітників фіксуватимуть в індивідуальних навантаженнях викладачів.

"Зміни спрямовано на підвищення якості освіти, що є ключовим критерієм акредитації. Залучення як науковців, так і практиків може підвищити конкурентоспроможність програм. Прямого впливу на обсяги держзамовлення закон не має", – пояснили в МОН.

Нові правила запрацюють у 2025-2026 навчальному році.

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