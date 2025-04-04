У МОН розповіли, яку кількість вишів скоротили за рік

У МОН розповіли, скільки вишів працюють в Україні

За рік в Україні скоротили мережу університетів на десять вишів.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький під час міжнародна конференція "Українсько-польські дебати молоді", пише "Укрінформ".

"Ми поставили ціль – 100 державних університетів до вступу у Європейський Союз. Йдеться про п’ять років. За 12 місяців відбулося скорочення мережі на 10 закладів – шляхом приєднання до більших університетів менших і тих, які економічно не можуть існувати як окремі інституції.

Намагаємося робити це більш-менш безболісно. В деяких випадках – вдається зробити, в інших – ні. Та права студентів і викладачів завжди є захищеними", – зазначив Винницький.

За його словами, наразі працюють близько 150 університетів, з яких 120 підпорядковуються Міносвіти. Торік їх налічувалося близько 160.

РЕКЛАМА:

"Йдеться не про економію коштів. Насамперед – про укрупнення для більшої ресурсної бази та кращих конкурентних позицій університету в європейській спільноті", – запевнив заступник міністра.

Раніше Михайло Винницький розповідав, що під час скорочення кількості закладів вищої освіти братимуть до уваги кількість студентів, які навчаються державним коштом.

"Червоною лінією" заступник міністра назвав менш ніж 30% вступників із державною підтримкою.