Президент підписав законопроєкт, який визнає адаптивний спорт окремим напрямом фізкультури

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про адаптивний спорт, який передбачає залучення ветеранів і людей з інвалідністю.

Документ офіційно визнає такий спорт окремим напрямом фізичної діяльності, повідомили в Міністерстві у справах ветеранів і Міністерстві молоді та спорту України.

Адаптивний спорт – це напрямок фізичної активності для людей з інвалідністю та обмеженням повсякденного функціонування, метою якого є їхня реабілітація, інклюзія та повноцінна участь у житті суспільства.

Законопроєкт доповнює чинний нормативний акт "Про фізичну культуру та спорт", визначаючи:

повноваження Міністерства молоді та спорту з координації заходів із розвитку адаптивного спорту, вищих досягнень людей з інвалідністю;

органи, які організовуватимуть такі заходи;

повноваження місцевих адміністрацій та органів самоврядування забезпечити умови для розвитку адаптивного спорту;

роль спортивних федерацій у сприянні розвитку адаптивного спорту.

Також закон передбачає, що умови для занять адаптивним спортом мають створювати за місцем проживання ветеранів і людей з інвалідністю, а також у санаторно-курортних закладах, місцях відпочинку та на туристичних базах.

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"Відтепер адаптивний спорт допоможе людям з інвалідністю відновити фізичне та ментальне здоров’я, а також сприятиме їх успішній самореалізації. Це суттєвий крок до створення ефективної системи розвитку адаптивного спорту в Україні", – пояснили в Мінветеранів.

Нагадаємо, в Україні працює програма "Ветеранський спорт", у межах якої учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати від держави кошти для оплати послуг у спортивних закладах.