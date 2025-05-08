Президент підписав законопроєкт, який визнає адаптивний спорт окремим напрямом фізкультури
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про адаптивний спорт, який передбачає залучення ветеранів і людей з інвалідністю.
Документ офіційно визнає такий спорт окремим напрямом фізичної діяльності, повідомили в Міністерстві у справах ветеранів і Міністерстві молоді та спорту України.
Адаптивний спорт – це напрямок фізичної активності для людей з інвалідністю та обмеженням повсякденного функціонування, метою якого є їхня реабілітація, інклюзія та повноцінна участь у житті суспільства.
Законопроєкт доповнює чинний нормативний акт "Про фізичну культуру та спорт", визначаючи:
- повноваження Міністерства молоді та спорту з координації заходів із розвитку адаптивного спорту, вищих досягнень людей з інвалідністю;
- органи, які організовуватимуть такі заходи;
- повноваження місцевих адміністрацій та органів самоврядування забезпечити умови для розвитку адаптивного спорту;
- роль спортивних федерацій у сприянні розвитку адаптивного спорту.
Також закон передбачає, що умови для занять адаптивним спортом мають створювати за місцем проживання ветеранів і людей з інвалідністю, а також у санаторно-курортних закладах, місцях відпочинку та на туристичних базах.
"Відтепер адаптивний спорт допоможе людям з інвалідністю відновити фізичне та ментальне здоров’я, а також сприятиме їх успішній самореалізації. Це суттєвий крок до створення ефективної системи розвитку адаптивного спорту в Україні", – пояснили в Мінветеранів.
Нагадаємо, в Україні працює програма "Ветеранський спорт", у межах якої учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати від держави кошти для оплати послуг у спортивних закладах.