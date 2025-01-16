1500 гривень для занять спортом: в Україні стартувала програма для ветеранів

Податися на програму можна в застосунку "Дія"

В Україні розпочався прийом заявок на участь у програмі "Ветеранський спорт". Вона передбачає, що учасники бойових дій (УБД) та українці з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ) зможуть отримати 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах.

Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів.

"Спільно з Мінцифрою ми запускаємо державну програму фінансової допомоги, яка сприятиме поверненню наших ветеранів і ветеранок до активного життя.

Вже у січні ви можете отримати на свої банківські рахунки 1 500 грн на відвідування спортзалів, басейнів та інших закладів фізичної культури та спорту", – розповіла міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

Які вимоги для участі в програмі?

Фінансову підтримку для занять спортом можуть отримати українці зі статусом учасника бойових дій або інвалідності внаслідок війни. Для цього потрібно:

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мати верифікований РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

бути старшим за 18 років;

мати статус УБД та/або ОІВВ, внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ);

відкрити спеціальний рахунок "Дія.Картк"и в банку-учаснику програми;

подати заяву в застосунку "Дія".

Як подати заяву для участі?

У Мінветеранів радять спершу оновити застосунок "Дія", аби там відображалася можливість долучитися до програми.

Далі слід перейти в розділ "Сервіси" та натиснути кнопку "Ветеранський спорт". Якщо такого пункту немає, ймовірно, ви використовуєте не останню версію застосунку "Дія", тому його слід оновити.

Наступним кроком буде перевірка ваших документів у "Дії", вибір банку та "Дія.Картки", а також перевірка заяви.

У відомстві зауважують: аби отримати виплати, варто подати заяву до 20 січня. Податися на участь у програмі також можна згодом – у періоди від 1 до 20 квітня, від 1 до 20 липня та від 1 до 20 жовтня.

Загалом "Ветеранський спорт" передбачатиме чотири виплати впродовж 2025-го року.

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Як можна використати виплати?

1500 гривень фінансової підтримки можна витратити на послуги в будь-якому спортивному закладі, який офіційно працює за кодом 7941 "Фізична культура і спорт".

Отримані кошти необхідно використати протягом трьох місяців з моменту отримання, тобто виплату в січні – до кінця березня.

Кошти можна використовувати повністю або частково. Якщо на рахунку буде залишок – він повернеться до Мінветеранів, а наступну виплату нарахують автоматично.

Якщо ветеран зовсім не витрачатиме гроші з підтримки, то його участь у програмі припиниться, а кошти повернуться до відомства. В такому випадку доведеться повторно сформувати заявку, аби отримати виплату в наступному кварталі.

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Що робити, якщо посвідчення ветерана не відображається в "Дії"?

Проблеми з відображенням документа можуть бути в кількох випадках:

якщо в реєстрах немає фото ветерана;

якщо в ЄДРВВ відсутня інформація про статус учасника бойових дій чи інвалідності внаслідок війни.

Аби отримати посвідчення в застосунку і можливість долучитися до програми, слід звернутися до Мінветеранів та внести потрібні дані до реєстру. Це можна зробити на порталі https://appeal.mva.gov.ua або за номерами 0632271456 та 0632302788.

Раніше ми пояснювали, як сім'ям загиблих військових та пораненим з інвалідністю отримати виплати.