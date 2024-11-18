Президент підписав законопроєкт про вдосконалення МСЕК

Зеленський підіписав законопроєкт про зміни в МСЕК

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про вдосконалення медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Про це йдеться в картці законопроєкту.

Цей документ змінює процедуру МСЕК. Зокрема:

всю інформацію про результати МСЕК вноситимуть до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Це має спростити доступ лікарів до даних і пришвидшити ухвалення прозорих рішень;

пацієнти зможуть брати участь онлайн у засіданнях комісій МСЕК;

під час встановлення інвалідності замість особистої присутності команди будуть розглядати документи людей для експертизи;

дозволили бути присутнім адвокатам або іншим уповноваженим представникам людей з інвалідністю під час засідань МСЕК;

з'явилась можливість оскаржувати рішення МСЕК.

Кабінет Міністрів ще має встановити:

чітке розділення МСЕК на комісії першого, другого та інших рівнів;

максимальні терміни проведення МСЕК;

перелік підстав, за яких засідання комісії можуть провести дистанційно або ухвалити рішення заочно, або організувати виїзне засідання;

вичерпний перелік грубих порушень, за вчинення яких членів МСЕК на певний строк позбавлятимуть членства в комісіях всіх рівнів.

Нагадаємо, раніше Уряд підтримав реформу системи МСЕК в Україні відповідною постановою.

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Також передбачають, що замість МСЕК запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з практикуючих лікарів.