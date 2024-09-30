При Міністерстві освіти і науки відкриють дитсадок: хто його відвідуватиме

Наприкінці жовтня при Міністерстві освіти і науки України відкриється дитячий садок для дітей співробітників. Вони зможуть перебувати під наглядом вихователів, поки їхні батьки працюють.

Це стане першим кроком у випробуванні нової моделі дошкільної освіти.

Про це розповіла заступниця міністра Євгенія Смірнова в інтерв'ю для ZN.UA.

За її словами, основна ідея проєкту полягає в створенні так званих дошкільних осередків, які можуть працювати при різних установах – при міністерствах, бібліотеках та бізнес-центрах.

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"Перевага осередків у тому, що для них не потрібна окрема велика будівля, якщо в громаді мало дітей. А роботодавці можуть відкривати дошкільні осередки, аби залучити на роботу мам і тат малечі", – підкреслила Смірнова.

Вона зазначила, що уже визначено кілька громад, де в рамках цього проєкту з'являться перші пілотні заклади.

Раніше ми розповідали, що якісна дошкільна освіта – один з пріоритетів МОН на 2024/2025 навчальний рік.