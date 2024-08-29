Як мають працювати українські садочки цього навчального року: МОН дало рекомендації

Станом на червень 2024 року в Україні працювало майже 12 тисяч закладів дошкільної освіти. У новому навчальному році вони зможуть обирати формат роботи – очний, змішаний та дистанційний – залежно від безпекової ситуації.

У Міністерстві освіти і науки України створили настанови для педагогів і керівників закладів дошкільної освіти (ЗДО) щодо організації освітнього процесу на 2024/2025 навчальний рік.

"Ці рекомендації є важливим орієнтиром для всіх працівників дошкілля, оскільки допоможуть підготуватись до нового навчального року і забезпечити якісний освітній процес у кожному закладі", – стверджують у міністерстві.

Як зазначають у відомстві, в основі настанов для закладів дошкільної освіти пріоритетними залишаються гарантування безпеки дітей, а також доступність і якість освіти для них.

Очний формат

У МОН очний формат визначили основним для функціонування дитсадків. Водночас у випадку несприятливої безпекової ситуації в регіоні їх можуть перевести на дистанційний чи змішаний формати.

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Таке рішення можуть приймати керівники військових (військово-цивільних адміністрацій) та засновники ЗДО.

Обрана форма навчання, як зазначають у міністерстві, може змінюватися протягом року.

Однією з головних вимог до організації дитячих садочків, які працюють в очному форматі, є наявність облаштованих укриттів. Ці приміщення мають бути обладнаними відповідно до потреб дітей дошкільного віку.

Крім відкритого доступу та безпеки приміщень, працівникам закладів рекомендують розмістити у них таблички із інформаційними позначками. Знаки мають бути зрозумілими для дітей раннього, дошкільного віку та тих вихованців, які мають особливі освітні потреби.

Також у МОЗ радять зробити укриття візуально привабливими для дітей, аби в них не виникало відчуття покарання, страху чи незахищеності.

Як зазначають у відомстві, доступ до укриттів ЗДО може надаватися виключно працівникам дитсадків і дітям, які там навчаються.

Змішана форма

Змішане навчання має на меті залучити більшу кількість українських дітей до відвідування закладів.

При цьому дитячі садочки організовують очні зустрічі з дітьми за наявності в закладах укриттів.

Зокрема в рамках проєкту ЮНІСЕФ "Забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні", дитячі садки проводять двічі на тиждень заняття для дітей старшого дошкільного віку.

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Навчання триває протягом двох годин і допомагає дітям до початку навчання у школах набути необхідні навички та спілкуватися з однолітками.

Дистанційний формат

У Міністерстві освіти і науки рекомендують надавати перевагу дистанційній формі роботи дитсадків, якщо вони розташовані на території потенційної небезпеки і не мають можливості створити обладнане укриття.

При цьому педагогам варто надавати батькам дітей інформаційну підтримку, проводити освітні заходи, як-от тренінги, а також дієві практичні консультації щодо поведінки в екстремальних ситуаціях та повсякденному житті.

"Це включає навчання практикам недискримінаційного ставлення, ненасильницького спілкування та розумного підходу до заборон і дозволів.

Важливо також приділити увагу інформаційній безпеці, адже використання різних платформ і онлайн-застосунків може наражати дітей на небажаний контент", – пояснюють у відомстві.

Групи короткотривалого перебування

Також у ЗДО можуть створювати групи короткотривалого перебування, вихованці яких можуть навчатися в дитячих садках від 2 до 4 годин щоденно або від 2 до 3 разів на тиждень.

Групи створюють за запитом батьків або в тому випадку, якщо укриття закладу не можуть одночасно вмістити всіх дітей і персонал.

"Така форма навчання може бути організована безпосередньо в укриттях, за умови погодження з військовими адміністраціями та засновниками громад, які з об’єктивних причин не можуть повністю відновити діяльність закладів", – зазначають у настановах.

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