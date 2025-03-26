Примусово одружені закохалися по-справжньому: історія пари, яка втекла з секти мормонів 20 років тому

Анджела і Кейд після втечі з секти/Подружжя зараз

Анджела та Кейд Джонсон не обирали одне одного.

У 2003 році, коли дівчині було 16, а хлопцю 19, їх примусово одружили, хоч вони були ледь знайомі.

Усе тому, що Анджела і Кейд виросли у полігамній секті – Фундаменталістській церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів (FLDS).

Потім підлітки у різний час втекли з FLDS та, опинившись на свободі, закохалися одне в одного знову – вже з власної волі.

"УП. Життя" переповідає їхню дивовижну історію на основі матеріалу People.

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"Весілля" у пральні

Анджела і Кейд росли у закритій спільноті фундаменталістської церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів (FLDS), яку очолював сумнозвісний Воррен Джеффс – злочинець, який відбуває довічне ув'язнення за сексуальне насильство над дітьми.

Джеффс контролював життя своїх послідовників, примушував дівчат виходити заміж за незнайомців і забороняв їм навчатися після десятого класу.

Анджелу і Кейда примусово одружили у секті, де практикували дитячі шлюби й полігамію

Анджела росла в канадському відгалуженні секти FLDS, а Кейд – у містечку Хілдейл, що на межі Юти й Аризони. Їх примусово одружили у 2003 році, коли Анджелі було 16, а Кейду – 19.

"Молодята" мали дві церемонії – цивільну та релігійну. Офіційне одруження відбулося у пральні, бо жінка, яка мала їх розписати, не була членом культу і не могла потрапити на його територію.

Анджелі хотілося бути звичайним підлітком, слухати Брітні Спірс і Шанайю Твейн, але замість цього вона мусила стати дружиною.

Кейду також було некомфортно. Він намагався слідувати вченню секти, але в душі теж був бунтарем, як Анджела.

У першу шлюбну ніч вони обоє лежали в ліжку в тиші, не розуміючи, що відбувається.

До одруження хлопець потайки слухав "заборонену" музику, іноді втікав з дому і вживав алкоголь. Коли ж він став "главою сім’ї", віровчення культу наказувало йому тримати дружину в покорі, але він цього не хотів.

"Вона щойно пройшла через усе це в сім'ї свого батька, а тепер знову опинилася під контролем свого новоспеченого чоловіка, який теж намагався в усьому розібратися", – оцінює ситуацію Кейд.

Анджела швидко зрозуміла, що таке життя не для неї. Але сім’я дівчини розлютилася через її "бунтарство" і відправила її жити до тітки, яку та ніколи не знала. Як виявиться згодом, це було на краще.

"Вона допомогла мені стати на ноги й показала, що світ набагато ширший", – згадує Анджела.

"Ми вже одружені, спробуємо ще раз?"

Після втечі з культу пара возз'єдналася і закохалася по-справжньому

Анджела жила у тітки до липня 2004 року. Їй здавалося, що стосунки з Кейдом завершилися назавжди.

Але через рік доля звела їх знову – найкраща подруга Анджели почала зустрічатися з найкращим другом Кейда.

Спершу Анджела хотіла розлучення, але потім дізналася, що Кейд теж пішов із секти. Тоді пара знову почала спілкуватися, і їм сподобалося.

"Я жартую, що рішення прийшло, коли він зняв сорочку під час купання, – сміється Анджела. – Я подумала: "Ох, ти нічогенький".

Уже за місяць вони вирішили дати шлюбу другий шанс. Подумали: гірше не буде, та і завжди можна розлучитися. Але цього не сталося.

Життя після втечі

Зараз Анджелі 38 років, а Кейду – 41. Вони щасливі у шлюбі та виховують трьох дітей віком 3, 15 і 18 років.

Обоє досягли успіху в кар’єрі: Анджела працює медсестрою у пологовому відділенні, Кейд – пілотом гелікоптера.

Анджела також веде блог і ділиться своїм досвідом подолання релігійної травми у соцмережах.

На думку жінки, спочатку їх з Кейдом найбільше пов'язувала спільна травма, але потім вони росли й відкривалися одне одному з інших сторін.

"Ми витратили роки на те, щоб зрозуміти, хто ми одне для одного. Коли доводиться ставити під сумнів кожну річ, якої тебе вчили, – це важкий початок для будь-якого шлюбу чи спільного життя.

Але ми росли разом, ми підштовхували одне одного здобувати освіту, ми допомагали один одному розвивати кар'єру, а тепер і бізнес. Ми "копали" глибоко. І зробили б це знову", – каже Анджела.

Анджела і Кейт живуть разом понад 20 років

Життя подружжя сповнене любові, свободи та пригод: вони разом катаються на гірських велосипедах, займаються сноубордингом і працюють над дитячим брендом одягу Анджели.

Закохані досі долають деякі травми минулого, але разом їм легше, ніж порізно.

"Найбільша гордість для мене – це наші щасливі діти. Ми нічого їм не нав’язуємо, а даємо свободу бути собою", – додає жінка.