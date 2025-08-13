Лідера англійської "рейв-церкви" судять за сексуальне насильство над 13 жінками

У Лондоні судять колишнього священника та лідера релігійного руху Nine O’Clock Service (NOS) Кріса Брейна.

68-річного чоловіка звинувачують у зґвалтуванні та 36 епізодах сексуального посягання щодо 13 жінок у період між 1981 та 1995 роками, пишуть BBC, Sky News і Church Times.

Сам Брейн заперечує всі обвинувачення, стверджуючи, що мав секс лише з однією послідовницею руху і це було "за взаємною згодою".

За словами прокурора Тіма Кларка, Кріс Брейн використовував своє становище, щоб домінувати над учасниками, ізолювати їх від родин та друзів, а жінок – примушувати до сексуальних контактів під приводом "духовної допомоги".

Суд заслухав свідчення колишніх учасників, які розповіли, що Брейн створив так звану "домашню групу" з привабливих жінок, які виконували хатні обов’язки у його домі, мусили підкорятися йому та обслуговувати його дружину і дитину.

Жінки носили білизну або відвертий одяг, і їх називали "lycra lovelies" або "lycra nuns" (красуні або монахині в еластані/спандексі).

Відповідаючи на запитання про це, Брейн сказав: "Я не встановлював, що потрібно носити, це було абсолютно нормально для тієї епохи й того місця".

За даними прокурорів, жінки мусили робити Брейну масаж, що часто закінчувалося домаганнями. Однак Кріс заявив, що масажі були потрібні йому для полегшення головного болю.

"З деякими з моїх найближчих друзів іноді могли бути поцілунки, часом масаж, пестощі. Якщо заходило далі, ми відступали", – сказав Брейн.

За словами ексучасників руху, Брейн також вимагав, щоб члени NOS віддавали йому 10% доходу, а сам жив у розкоші, мав дорогі автівки та одяг.

Колишні колеги священника заявили, що порушували питання його неприйнятної поведінки ще у 1990-х роках, але церковне керівництво ігнорувало їхні застереження.

Один зі свідків розповів, що тодішній єпископ Шеффілда відкинув застереження, заявивши: "Ми не влаштовуємо полювання на відьом у єпархії".

Окремо присяжним повідомили, що висвячення Брейна в 1991 році було "прискореним" і на церемонію він вдягнув ту саму рясу, яку актор Роберт Де Ніро вдягав у фільмі "Місія".

Брейн відповів, що позичив її у кіностудії, оскільки рух NOS "зневажав" традиційний церковний одяг.

Водночас сторона обвинувачення вважає, що носіння костюма свідчить про те, що Брейн був егоцентриком і прагнув демонструвати владу та контроль.

Рейв-церква або секта: що відомо про NOS

Кріс Брейн очолював "рейв-церкву" NOS до 1995 року Living Church

NOS – релігійний рух, створений групою музикантів та художників під керівництвом Кріса Брейна у 1986 році в церкві Сент-Томас у Шеффілді. Служби проходили у вечірній час о 21:00 (звідси й назва Nine O’Clock Service).

NOS пропонував альтернативну, сучасну форму євангелістських богослужінь для молоді – з живою музикою, мультимедіа та елементами рейву. Від початку заснування рух здобув підтримку Церкви Англії, проте згодом перетворився на "замкнуту контрольовану групу" з ознаками секти.

У 1995 році рух припинив діяльність після низки звинувачень у сексуальному та психологічному насильстві з боку Кріса Брейна. Єпископ Шеффілду вимагав його відставки, а згодом архієпископ Йорка заборонив йому служіння як священнику. Сам Брейн зрештою пішов з руху.

У 2024 році проти нього відкрили кримінальну справу. Слухання у Великому суді присяжних Лондона тривають.

Нагадаємо, раніше в Австралії судили колишню учасницю секти, яка в 1987 році побила свою 2-річну доньку до смерті, а у США – лідерів афроамериканської ісламської секти, які тримали дітей у трудовому рабстві.