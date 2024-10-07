Капсула для самогубств: організація призупинила прийом заявок після першого випадку використання

Прийом заявок на капсулу для самогубств призупинили після першого використання

Правозахисна група, яка володіє капсулою для самогубств, призупинила подачу заявок на її використання.

Це сталося через попереднє ув’язнення директора швейцарської організації, який був присутній при першому використанні пристрою, повідомляє CNN.

Наприкінці вересня швейцарська поліція заарештувала директора групи асистованих самогубств Last Resort Флоріана Віллета та ще кількох людей після першого застосування капсули для суїциду. "Випробувала" її 64-річна американка, яка страждала на аутоімунне захворювання.

За інформацією правоохоронців, Віллета триматимуть під вартою на час досудового розслідування, а інших затриманих відпустили.

Станом на 23 вересня 371 людина "перебувала у процесі подачі заявок" на використання капсули Sarco у Швейцарії. Але після першого застосування процес призупинили.

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Капсула має внутрішню кнопку, яка замінює кисень всередині на азот, що вбиває людину за лічені хвилини.

Група асистованих самогубств Exit International, очільник якої є винахідником пристрою, заявляє, що її юристи вважають використання капсули законним.

Швейцарія є однією з небагатьох країн у світі, де асистування під час самогубства є легальним. Однак за умови, що людина покінчила із життя без "стороннього втручання", а ті, хто допомагає їй померти, не роблять це з "корисливих мотивів".

Однак після першого використання капсули міністерка внутрішніх справ Швейцарії Елізабет Бауме-Шнайдер поставила під сумнів її моральний і правовий статуси. Також це викликало дебати серед законодавців.

Нагадаємо, у Британії викрили сайт, який поєднує людей для парного суїциду.