"Ідилічна смерть у лісі": у Швейцарії поліція розслідує самогубство жінки за допомогою спеціальної капсули

У Швейцарії 64-річна американка вперше використала капсулу для самогубств. Вона страждала на аутоімунне захворювання.

Декількох людей затримали за допомогу у скоєнні самогубства, повідомляють The New York Times та The Guardian.

Це сталося 23 вересня у віддаленому лісі в кантоні Шаффгаузен, що розташований на півночі Швейцарії біля кордону з Німеччиною.

Жінка використала герметичну капсулу Sarco розміром з труну. Вона має внутрішню кнопку, яка замінює кисень всередині на азот, який вбиває людину за лічені хвилини.

Скоїти самогубство жінці допомогли люди з двох груп, які виступають за "право на смерть".

За словами винахідника пристрою та засновника групи асистованих самогубств Exit International Філіпа Нітшке, це був перший випадок використання капсули. Також він повідомив, що жінка роками страждала на аутоімунне захворювання.

"Я спостерігав за першим використанням пристрою з Німеччини (за допомогою відеозв’язку – ред.) й був задоволений мирною, швидкою смертю, яка настала після натискання кнопки", – заявив Нітшке.

Також він назвав самогубство жінки "ідилічною мирною смертю у швейцарському лісі".

"Ми бачили різкі, невеликі посмикування м’язів на її руках, але на той час вона, мабуть, вже була без свідомості. Це виглядало саме так, як ми очікували", – сказав Нітшке.

Швейцарія є однією з небагатьох країн у світі, де асистування під час самогубства є легальним. Однак за умови, що людина покінчила із життя без "стороннього втручання", а ті, хто допомагає їй померти, не роблять це з "корисливих мотивів".

У своїй заяві міністерка внутрішніх справ Швейцарії Елізабет Бауме-Шнайдер поставила під сумнів моральний і правовий статус капсули Sarco.

Поліція кантону Шаффгаузен заарештувала "кількох людей", які, ймовірно, допомогли жінці померти. Серед затриманих – два адвокати, фотограф голландської газети de Volkskrant і Флоріан Віллет, директор групи асистованих самогубств Last Resort.

Однак Нітшке стверджує, що Віллет – єдина людина, яка була присутня при смерті жінки. Саме він зв'язався з двома адвокатами, які повідомили правоохоронцям про її смерть.

Затриманим інкримінують "підбурювання та сприяння самогубству".

Водночас зазначається, що перед тим, як зайти в капсулу, жінка зробила заяву адвокатці Фіоні Стюарт з Last Resort. Вона нібито підтвердила, що це було її власне бажання, і що її у цьому підтримали двоє синів.

За словами Стюарт, американка попередньо пройшла обстеження у психіатра, який визнав її психічно здоровою.

