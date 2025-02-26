Професора ЛНУ відсторонили від викладання після звинувачень у домаганнях

Викладача факультету журналістики ЛНУ ім. Франка Йосипа Лося, якого колишня студентка Катерина Родак звинуватила у домаганнях, відсторонили від викладання на час службового розслідування.

На лекціях та практичних заняттях Йосипа Лося замінить завідувач кафедри зарубіжної преси та інформації Марʼян Житарюк.

Відповідний наказ, який підписав в. о. декана факультету журналістики Мар’ян Лозинський, опублікували на сайті закладу.

На скандал, пов'язаний із домаганнями у виші, також відреагував представник Уповноваженого ВР з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний, закликавши інших потерпілих не мовчати про домагання і насильство.

"Катерина Родак зробила неймовірно важливий крок – вона заговорила про те, про що довгий час мовчали. І цей голос, як і голоси інших постраждалих, має бути почутим.

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Висловлюю щиру подяку Катерині за її сміливість і стійкість, адже такі історії важливо озвучувати, навіть якщо це боляче і важко", – йдеться у дописі Подвірного.

Представник омбудсмена заявив, що потрібно викорінити культуру замовчування та виправдання насильства в закладах освіти, а ті, хто використовують свій авторитет і становище для зловживань, мають понести відповідальність.

Також Подвірний звернув увагу на численні коментарі про сексуальні домагання, які зʼявилися під дописом Катерини, та пообіцяв "зробити все можливе, щоб подібне не повторювалося, а винні були покарані".

"Як Представник Уповноваженого ВРУ з прав людини у Львівській області, закликаю всіх, хто постраждав, звертатися за допомогою. Ми на вашій стороні. Ви не одні. Тільки спільно ми зможемо змінити цю реальність!" – закликав представник омбудсмена.

Нагадаємо, нещодавно журналістка NGL.media Катерина Родак заявила про неетичну поведінку і домагання з боку професора Йосипа Лося.

Дівчина розповіла, що коли їй було 19 років, викладач замкнувся з нею в кабінеті, почав давати їй поради щодо одягу та особистого життя, а також – торкався її рук і запитував, що вона відчуває.

Катерина також заявила, що про неетичну поведінку з боку Лося багато хто знав, але адміністрація університету на це не реагувала.

"Це все зводилось до "хі-хі, ха-ха", ой поцьомав когось в губи, когось помацав, комусь сказав щось непристойне – ну він же старий, така людинка з "привітом", не перебільшуй", – каже журналістка.

Сам Йосип Лось назвав звинувачення проти нього брехнею та наклепом.

"Це є провокація, це абсурд. Це ж нічого не було абсолютно, дайте мені спокій. Я категорично не хочу мати справи з людьми, які совісті не мають", – сказав Лось у коментарі "Суспільному".

Водночас у Facebook Катерину Родак підтримав колишній викладач факультету журналістики Богдан Тихолоз.

Чоловік написав, що розповідь Катерини – це "діагноз страшної, задавненої хвороби, яка насправді має багато прізвищ та імен".

Повідомити про домагання чи інші види насильства можна, зателефонувавши на Національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації за номерами 0 800 500 335 або 116 123, які є безплатними з усіх мобільних телефонів. Також можна скористатися електронними каналами зв’язку – Facebook @lastradaukraine, Instagram @lastradaukraine, Telegram – NHL116123, Skype @lastrada-ukraine, чи електронною поштою – [email protected].