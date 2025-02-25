"Відчувала огиду": викладача факультету журналістики ЛНУ звинуватили в домаганнях

Журналістка стверджує, що під час її навчання на факультеті журналістики знали про домагання викладача

Оновлено о 19:14

Журналістка NGL.media Катерина Родак заявила, що зазнала домагань з боку викладача факультету журналістики Львівського національного університету Івана Франка Йосипа Лося.

Професор відкинув звинувачення, назвавши їх "провокацією".

Жінка розповіла, як під час навчання в університеті складала залік Йосипу Лосю. Однак у процесі опинилася замкненою разом із викладачем у його кабінеті.

Дівчина стверджує, що тоді Йосип Лось вдався до "лекції", протягом якої давав 19-річній студентці поради щодо особистого життя, роботи та вибору одягу.

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"Ми були удвох, і я дуже довго слухала його лекцію про те, що особлива, що мені потрібен особливий чоловік – арієць, українець, з хорошою генетикою. І що треба вагітніти. Що мені треба працювати лише там, де він скаже. Ніякої журналістики в інтернеті, тільки газета.

І щоб я перестала спілкуватись з подругами, бо вони погано на мене впливають. І що носити джинси з оголеними колінами мені не можна – це "не моє", а ще збуджує і відволікає викладачів (конкретно його)", – написала журналістка.

Катерина Родак заявила, що в якийсь момент викладач узяв її за руки та "почав гладити, піднімаючи вверх рукав светра". За її словами, при цьому Йосип Лось запитував, що вона відчуває.

"Я відповіла, що нічого. Але це була брехня – я відчувала огиду, але не змогла це сказати, бо на мене тиснув його професорський авторитет і відчуття, що це буде перебільшенням, якщо я якось різко відреагую. Якимось чином це бридотне спілкування завершилось, і я більше не заходила в той кабінет наодинці", – поділилася спогадами колишня студентка.

За словами журналістки, під час її навчання в ЛНУ "переважна більшість" факультету знала про домагання Йосипа Лося. У коментарях під дописом Катерини чимало колишніх студентів "журфаку" зазначають, що чули про таку поведінку викладача або й самі потерпали від його дій.

Водночас Катерина Родак стверджує, що тоді адміністрація університету не реагувала на повідомлення щодо його неетичної поведінки.

"Це все зводилось до "хі-хі, ха-ха", ой поцьомав когось в губи, когось помацав, комусь сказав щось непристойне – ну він же старий, така людинка з "привітом", не перебільшуй.

І таке сприйняття його дій дозволяло професору продовжувати свою поведінку. Бо 19-річні дівчатка не завжди вміють будувати свої кордони", – вважає Катерина Родак.

У коментарі для видання LVIV.MEDIA Йосип Лось заперечив звинувачення в домаганнях, назвавши їх "провокацією".

"Які домагання, ти що жартуєш? Я нічого не вимагаю, просто прошу, щоб вони (студенти – ред.) добре вчилися. Та це брехня, ви знаєте скільки мені років? Це смішно, я вже прадідусь, не просто дідусь, а прадідусь", – вважає Йосип Лось.

На питання про те, чому колишні студентки публічно заявляють про домагання з його боку, викладач пояснив, що вони – "свині".

"Тому, що люди – свині, пацята. Це (звинувачення – ред.) провокація. Не вірте, це ж гріх великий", – заявив він

У ЛНУ імені Івана Франка поки не відреагували на звинувачення в бік викладача. Редакція "УП. Життя" звернулася за коментарем до ректора університету та декана факультету журналістики та очікує на відповідь.

Хвиля заяв про домагання в українських вишах

Нагадаємо, наприкінці січня колишня студентка Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Софія Сапожнік звинуватила викладача Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень.

Дівчина стверджує, що під час навчання той буцімто ставив їй неприйнятні питання, зокрема щодо наявності в неї романтичних стосунків і сексуальної орієнтації, а також просив надіслати йому інтимні фото.

Згодом в неетичній поведінці та психологічному тиску звинуватили іншого викладача цього вишу – актора та заслуженого діяча мистецтв України Юрія Висоцького. У коментарі для "УП. Життя" він заявив, що раніше не отримував скарг щодо методики викладання, а заяви щодо нього вважає спробами "очорнити виш".

Станом на лютий 2025 року від викладання відсторонили Андрія Білоуса та Юрія Висоцького, а також іншого викладача Карпенка-Карого Олександра Балабана, якого звинуватили в харасменті.

Крім того, колишня студентка Київського національного університету культури і мистецтв Владислава Коренна заявила, що ректор закладу освіти Михайло Поплавський примушував її грати разом із ним у більярд "на поцілунки".

Примітка: текст оновлено. Додано коментар Йосипа Лося.