Поліція відкрила кримінальне провадження щодо викладача університету Карпенка-Карого Білоуса

Акція на підтримку жертв сексуального насильства у театрах під КМДА 10 лютого 2025 року

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження щодо викладача столичного університету за статтею "сексуальне насильство". Йдеться про викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера Молодого театру Андрія Білоуса.

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Про це правоохоронці повідомили у Telegram.

"Про ймовірні домагання у колективі освітнього закладу правоохоронцям стало відомо з соціальних мереж. Зокрема, до Шевченківського управління поліції надійшли звернення від колишніх студенток та від адміністрації вищого навчального закладу", – йдеться в повідомленні поліції.

При цьому поліція не уточнює назву вишу та прізвище викладача, про яких йдеться. Втім, джерела "Громадського" підтверджують, що мова про Андрія Білоуса, якого студенти Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого звинуватили в домаганнях.

Також у відповідь на запит УП. Культура у університеті Карпенка-Карого кілька днів тому підтвердили, що після звернень студентів направили заяви до Національної поліції України "для проведення належної перевірки та надання правової оцінки".

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У поліції уточнили, що слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України – сексуальне насильство.

Наразі тривають слідчі дії, поліцейські спілкуються зі слухачами та випускниками навчального закладу, викладачами та адміністрацією вишу.

Скандал з домаганнями у театрах та профільних вишах

Великий скандал з домаганнями в театральній сфері почався близько двох тижнів тому - 22 січня студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого звинуватила режисера, керівника Молодого театру Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях. Вона оприлюднила своє звернення в анонімному відео, а пізніше розкрила свою особу.

Згодом в університеті отримали чотири звернення з приводу неетичної поведінки викладача, які передали до Національної поліції. На час розслідування Андрія Білоуса відсторонили від викладання.

Працівники Молодого театру, де режисер працює художнім директором, підтвердили випадки домагання та звернулися до Київської міської державної адміністрації з проханням відсторонити Андрія Білоуса від роботи. У КМДА заявили, що поки не мають для цього правових підстав.

Згодом у неприйнятні поведінці звинуватили іншого викладача Карпенка-Карого – Юрія Висоцького, а також директора Чернівецького театру Юрія Марчака.

Ввечері 3 лютого Київський національний університет культури і мистецтв повідомив, що відсторонив від роботи режисера Олександра Балабана. А ще за кілька днів в сексуальних домаганнях публічно звинуватили і ректора цього вишу Михайла Поплавського.