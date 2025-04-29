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Чи будуть у травні сильні магнітні бурі? Прогноз космічної погоди на місяць

Альона Павлюк — 29 квітня, 09:00
Чи будуть у травні сильні магнітні бурі? Прогноз космічної погоди на місяць
Прогноз магнітних бур на травень 2025 року
garmoncheg/Depositphotos

У травні буде кілька днів з невеликими магнітними бурями. Водночас сильних цього місяця очікувати не варто.

Про це йдеться у прогнозі космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Потужність збурення магнітного поля Землі визначають за допомогою Kp-індексу. Це глобальний показник геомагнітної активності за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).

У квітні прогнозують таку космічну погоду:

  • 1 травня – 2 (спокій);
  • 2 травня – 4 (активність);
  • 3 травня – 3 (неспокій);
  • 4 травня – 3 (неспокій);
  • 5 травня – 5 (невелика магнітна буря);
  • 6 травня – 5 (невелика магнітна буря);
  • 7 травня – 4 (активність);
  • 8 травня – 4 (активність);
  • 9 травня – 4 (активність);
  • 10 травня – 4 (активність);
  • 11 травня – 3 (неспокій);
  • 12 травня – 2 (спокій);
  • 13 травня – 2 (спокій);
  • 14 травня – 2 (спокій);
  • 15 травня – 2 (спокій);
  • 16 травня – 4 (активність);
  • 17 травня – 4 (активність);
  • 18 травня – 5 (невелика магнітна буря);
  • 19 травня – 3 (неспокій);
  • 20 травня – 3 (неспокій);
  • 21 травня – 3 (неспокій);
  • 22 травня – 2 (спокій);
  • 23 травня – 2 (спокій);
  • 24 травня – 2 (спокій).

Нагадаємо, у жовтні 2024 року науковці підтвердили, що Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності за останні 11 років. Це означає, що полярні сяйва стануть частішим явищем.

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