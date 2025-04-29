Чи будуть у травні сильні магнітні бурі? Прогноз космічної погоди на місяць

Прогноз магнітних бур на травень 2025 року

У травні буде кілька днів з невеликими магнітними бурями. Водночас сильних цього місяця очікувати не варто.

Про це йдеться у прогнозі космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Потужність збурення магнітного поля Землі визначають за допомогою Kp-індексу. Це глобальний показник геомагнітної активності за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).

У квітні прогнозують таку космічну погоду:

1 травня – 2 (спокій);

2 травня – 4 (активність);

3 травня – 3 (неспокій);

4 травня – 3 (неспокій);

5 травня – 5 (невелика магнітна буря);

6 травня – 5 (невелика магнітна буря);

7 травня – 4 (активність);

8 травня – 4 (активність);

9 травня – 4 (активність);

10 травня – 4 (активність);

11 травня – 3 (неспокій);

12 травня – 2 (спокій);

13 травня – 2 (спокій);

14 травня – 2 (спокій);

15 травня – 2 (спокій);

16 травня – 4 (активність);

17 травня – 4 (активність);

18 травня – 5 (невелика магнітна буря);

19 травня – 3 (неспокій);

20 травня – 3 (неспокій);

21 травня – 3 (неспокій);

22 травня – 2 (спокій);

23 травня – 2 (спокій);

24 травня – 2 (спокій).

Нагадаємо, у жовтні 2024 року науковці підтвердили, що Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності за останні 11 років. Це означає, що полярні сяйва стануть частішим явищем.

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