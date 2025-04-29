Чи будуть у травні сильні магнітні бурі? Прогноз космічної погоди на місяць
Прогноз магнітних бур на травень 2025 року
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У травні буде кілька днів з невеликими магнітними бурями. Водночас сильних цього місяця очікувати не варто.
Про це йдеться у прогнозі космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).
Потужність збурення магнітного поля Землі визначають за допомогою Kp-індексу. Це глобальний показник геомагнітної активності за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).
У квітні прогнозують таку космічну погоду:
- 1 травня – 2 (спокій);
- 2 травня – 4 (активність);
- 3 травня – 3 (неспокій);
- 4 травня – 3 (неспокій);
- 5 травня – 5 (невелика магнітна буря);
- 6 травня – 5 (невелика магнітна буря);
- 7 травня – 4 (активність);
- 8 травня – 4 (активність);
- 9 травня – 4 (активність);
- 10 травня – 4 (активність);
- 11 травня – 3 (неспокій);
- 12 травня – 2 (спокій);
- 13 травня – 2 (спокій);
- 14 травня – 2 (спокій);
- 15 травня – 2 (спокій);
- 16 травня – 4 (активність);
- 17 травня – 4 (активність);
- 18 травня – 5 (невелика магнітна буря);
- 19 травня – 3 (неспокій);
- 20 травня – 3 (неспокій);
- 21 травня – 3 (неспокій);
- 22 травня – 2 (спокій);
- 23 травня – 2 (спокій);
- 24 травня – 2 (спокій).
Нагадаємо, у жовтні 2024 року науковці підтвердили, що Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності за останні 11 років. Це означає, що полярні сяйва стануть частішим явищем.
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