Свириденко презентувала Програму дій уряду: яких змін очікувати у сфері освіти й науки

18 серпня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко презентувала проєкт Програми дій уряду, в якому визначили 12 пріоритетних напрямків. Один з них – освіта та наука.

У Міністерстві освіти і науки України розповіли, які завдання державної політики у цій сфері планують реалізувати.

Дошкілля

Уряд планує відкрити 500 нових закладів дошкільної освіти у 50 громадах України.

Також програма "єЯсла" та "єСадок" працюватиме за принципом "гроші ходять за дитиною". Відтак батьки зможуть обрати найбільш зручний заклад дошкільної освіти, який отримуватиме фінансування за кожну дитину.

Кабмін пропонує розвиток мінісадків та створення дошкільних груп на підприємствах. Очікується, що такі форми навчання допоможуть підвищити доступність та безпечність освітніх послуг.

РЕКЛАМА:

У МОН додають, що програма передбачає навчання 50 тисяч педагогічних працівників за новим Державним стандартом дошкільної освіти.

Шкільна освіта

Уряд очікує, що до кінця 2026 року 100 тисяч українських педагогів пройдуть підвищення кваліфікації за моделлю "гроші за вчителем". Так кошти для навчання освітян надходитимуть на їхні віртуальні картки, а курси вони обиратимуть самостійно.

"Школи мають бути безпечними й сучасними: обладнані укриттями й автобусами для перевезення дітей, забезпечені харчуванням і гаджетами. Для прифронтових шкіл держава гарантує пріоритетне фінансування на харчування та транспорт", – додали у відомстві.

Професійна, передвища та вища освіта

"Уряд наголошує на важливості сильної університетської мережі з автономією та прозорим фінансуванням. Такі заклади мають відкритий доступ до лабораторій, R&D і прикладних досліджень, що дає змогу поєднувати навчання з інноваційними розробками", – пояснили в МОН.

Читайте також : Уряд виділив майже 780 мільйонів на харчування школярів: для кого воно буде безкоштовним

Пріоритетом уряд визначає розвиток сучасної професійної та фахової передвищої освіти.

А для прифронтових регіонів планують запуск окремих програм "зі збереження людського капіталу та підтримки молоді".

Наука та інновації

Програма Кабміну передбачає реформу фінансування науки. Йдеться про додаткові кошти на підвищення зарплат 1500 вченим, а також сучасне обладнання для них після державної атестації.

Крім того, спеціальні гранти на проведення досліджень отримають понад дві тисячі молодих науковців. Уряд планує профінансувати разом із бізнесом 10 науково-технічних проєктів до 2026 року.

Також планують запустити режим Scicence.City, що має вдосконалити дільність наукових парків.

Читайте також : МОН таки скасувало наказ, який змінював правила дистанційного навчання у школах

"Заплановано створення нових підходів та методів взаємодії науки і бізнесу, модернізацію дослідницької інфраструктури, а також запровадження проєктної аспірантури.

Уряд підтримуватиме розробки та технології, спрямовані на національну безпеку, сталий розвиток та технологічну незалежність.

Для прифронтових регіонів передбачено обладнання для дистанційного навчання й досліджень", – повідомили в МОЗ.

Цифрові рішення

В Україні триватиме провадження освітнього застосунку та платформи "Мрія", яку випробовували у 40 школах. У Кабміні вважають, що система має охопити понад 1,1 мільйона школярів та педагогів по всій країні.

Раніше ми розповідали, що передбачає Програма дій уряду для економічної сфери, а також культури України.