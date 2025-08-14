Уряд виділив майже 780 мільйонів на харчування школярів: для кого воно буде безкоштовним

В Україні з державного бюджету виділили майже 780 мільйонів гривень на харчування дітей у новому навчальному році.

Безкоштовним воно буде для учнів початкових класів, а також школярів 5-11 класів дев’яти прифронтових областей.

Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів, повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

Рішення передбачає, що виділені кошти витратять на забезпечення харчуванням школярів, які навчаються у 1-4 класах в усіх закладах країни. Крім того, безоплатним харчування стане для учнів 5–11 класів у прифронтових областях:

Дніпропетровській;

Донецькій;

Запорізькій;

Миколаївській;

Одеській;

Сумській;

Харківській;

Херсонській;

Чернігівській.

"Фінансування здійснюватиметься за кошти залишків освітньої субвенції, що утворилися на рахунках місцевих бюджетів станом на кінець 2024 року та були перераховані до спеціального фонду державного бюджету для МОН.

РЕКЛАМА:

Завдяки ухваленій постанові учні зможуть і надалі отримувати безоплатне харчування у школах, що сприятиме створенню належних і безпечних умов для навчання", – вважають у відомстві.

Читайте також : Безкоштовне харчування для учнів початкової школи: у МОН відповіли на популярні запитання

Також уряд ухвалив постанову про розподіл фінансування харчування за кошти Всесвітньої продовольчої програми ООН. Перші 118,5 мільйона гривень спрямують до 364 громад у восьми прикордонних і прифронтових областях, повідомив міністр Оксен Лісовий.

За його словами, завдяки цьому вдасться забезпечити харчуванням понад 250 тисяч учнів початкових класів і зменшити навантаження на державний бюджет.

Нагадаємо, у березні 2025 року тогочасний прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що від вересня харчування стане безоплатним для учнів середньої та старшої школи у прифронтових регіонах.