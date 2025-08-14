Уряд виділив майже 780 мільйонів на харчування школярів: для кого воно буде безкоштовним
В Україні з державного бюджету виділили майже 780 мільйонів гривень на харчування дітей у новому навчальному році.
Безкоштовним воно буде для учнів початкових класів, а також школярів 5-11 класів дев’яти прифронтових областей.
Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів, повідомили в Міністерстві освіти і науки України.
Рішення передбачає, що виділені кошти витратять на забезпечення харчуванням школярів, які навчаються у 1-4 класах в усіх закладах країни. Крім того, безоплатним харчування стане для учнів 5–11 класів у прифронтових областях:
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Сумській;
- Харківській;
- Херсонській;
- Чернігівській.
"Фінансування здійснюватиметься за кошти залишків освітньої субвенції, що утворилися на рахунках місцевих бюджетів станом на кінець 2024 року та були перераховані до спеціального фонду державного бюджету для МОН.
Завдяки ухваленій постанові учні зможуть і надалі отримувати безоплатне харчування у школах, що сприятиме створенню належних і безпечних умов для навчання", – вважають у відомстві.
Також уряд ухвалив постанову про розподіл фінансування харчування за кошти Всесвітньої продовольчої програми ООН. Перші 118,5 мільйона гривень спрямують до 364 громад у восьми прикордонних і прифронтових областях, повідомив міністр Оксен Лісовий.
За його словами, завдяки цьому вдасться забезпечити харчуванням понад 250 тисяч учнів початкових класів і зменшити навантаження на державний бюджет.
Нагадаємо, у березні 2025 року тогочасний прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що від вересня харчування стане безоплатним для учнів середньої та старшої школи у прифронтових регіонах.