Які скарги на харчування у школах і садках найчастіше отримує Держпродспоживслужба? Статистика

Протягом великої війни Держпродспоживслужба отримала понад 60 скарг на харчування у закладах освіти

Протягом повномасштабної війни до Держпродспоживслужби надійшло понад 60 скарг щодо харчування в закладах освіти. Лідером за кількістю звернень став Київ.

Про це "Українській правді. Життя" повідомив очільник відомства Сергій Ткачук.

За три роки Держпродспоживслужба отримала 67 скарг на харчування у школах і дитсадках:

у 2022 році – 14;

у 2023 році – 27;

у 2024 році – 26.

Приблизно 80% звернень стосується шкіл, решта – дитячих садочків.

"Найбільше скарг надійшло щодо меню та якості їжі, яку подавали дітям: страви холодні, несмачні та з дивними поєднаннями. Крім того, школярам траплялися зіпсовані продукти або їжа з високим вмістом цукру.

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Також ми отримували повідомлення від батьків про неякісне виготовлення та транспортування обідів від кейтерингових компаній. Скарги стосувалися й того, в якому посуді подається їжа. Адже пластик не повинен бути дотичним до їжі, якщо є сумніви у його безпечності", – розповів Ткачук.

У 2024 році лідерами за кількістю скарг стали Київ, Київщина, Закарпаття та Рівненщина.

Очільник Держпродспоживслужби запевнив, що відомство перевірило всі заклади освіти, щодо яких надійшли скарги. Майже половина з них підтвердилася.

Серед основних порушень:

недотримання санітарно-протиепідемічного режиму – працівників не перевіряють щодня на наявність інфекційних захворювань та інших гострих проявів порушення стану здоров’я;

у харчоблоці не ведуть боротьбу із гризунами;

складання меню без урахування технологічної документації на страви – відсутні опис процесу виробництва, перелік продуктів та сировини, дані про норми їхнього вмісту у готовій страві, термін придатності до споживання.

З початку повномасштабної війни Держпродспоживслужба має мораторій на перевірки – навідуватися до шкіл і садочків вони можуть лише після конкретного запиту. Проте Сергій Ткачук повідомив, що відомство вже звернулося до уряду щодо відновлення перевірок у закладах освіти.

За його словами, однією з головних цілей Держпродспоживслужби є недопущення масових отруєнь в закладах освіти. А перевірки є одним з інструментів недопущення таких випадків.

Так, за даними відомства, з кожним роком спостерігається зріст спалахів захворювання на гострі кишкові інфекції в закладах освіти.

Зокрема, у 2023 році таких випадків було 19 – тоді постраждали 153 особи, 148 з них – діти. У 2024-му зафіксували 21 спалах (192 постраждалих, з яких 183 – діти).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив уряду забезпечити безоплатне харчування для всіх школярів у 2025 році.