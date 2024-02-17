Зоозахисники шукають домівку псу, який жив із військовими на передовій і зазнав травми

Зоозахисники шукають родину собаці Чарлі з Дружківки. Пес має складну долю: він жив зі захисниками на передовій, але потрапив під колеса автівки.

Історію собаки розповіли у ГО із захисту прав тварин URSA.



“Чарлі – красень з Дружківки, породи східно-сибірська лайка, на долю якого випало непросте випробування”, – йдеться у дописі.



Як розповіли волонтерам місцеві жителі, песик приблукав до військових на передовій і деякий час жив з ним в бараках. Потім хлопці поїхали, а він залишився.



Чарлі блукав містом, а потім потрапив під колеса автівки. Його врятували військові, які проїжджали повз, – вони передали хвостатого волонтерці Юлії Гавриловій. Та одразу відвезла песика до ветклініки.



“Ветеринар встановив, що верхні ікла собаки зламані механічним способом: ймовірно, він намагався звідкись вибратися, перегризаючи металеві прути. Також ррентген показав перелом задньої правої лапи”, – продовжують зоозахисники.



Хвостатому шукають родину URSA

У Краматорську Чарлі прооперували, йому поставили титанову пластину.



“Кістка зрослася. Через 3 тижні песик почав ставати на лапку, а зараз вже бігає”, – діляться волонтери.



За словами ветеринара, собаці всього 4-5 років.



Зараз Чарлі перебуває на перетримці, мешкає в теплому сараї приватного будинку. Це найкраще місце, яке наразі вдалося для нього знайти.



Волонтери дали оголошення про пошук сім'ї хвостатому і сподіваються, що небайдужі відгукнуться.



“Друзі, просимо вас зробити репости та допомогти цьому чудовому малюку зустріти свою людину”, – кажуть у ГО.



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