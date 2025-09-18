Тривожні кнопки та суворіші вимоги до працівників: Рада ухвалила закон про безпеку в школах

Тривожні кнопки в школах використовувати для оперативного виклику поліції

Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №11543/П, який посилює заходи безпеки у закладах загальної середньої освіти.

"За" проголосували 274 парламентарів, повідомив народний депутат і голова комітету освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, досі в Україні не було чітко визначено правил перебування на території та в приміщенні шкіл, що створювало ризики для учнів і педагогів.

Тепер кожен заклад самостійно затверджуватиме правила на основі типових, які затвердять Міністерство освіти і науки та Міністерство внутрішніх справ. Також у школах облаштують тривожні кнопки, аби у випадку загрози оперативно викликати поліцію, повідомили в МВС.

Законопроєкт визначає обов’язковим огородження території школи або чітке визначення її меж на місцевості. Також в Україні визначили категорії людей, яким через потенційну небезпеку забороняють доступ до закладів освіти.

Йдеться про осіб, які:

перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

мають з собою небезпечні предмети чи речовини;

приходять із тваринами, за винятком собак-поводирів, які використовують люди з інвалідністю.

Документ посилює вимоги до працівників школи. У закладах освіти забороняють працевлаштовувати людей, які:

мають непогашену або незняту судимість;

визнанні винними у злочинах проти статевої свободи чи недоторканості;

притягувалися до відповідальності за домашнє насильство, булінг або невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Раніше в Міністерстві освіти і науки повідомили, що в понад 1,6 тисячі українських шкіл уже працюють офіцери Служби освітньої безпеки.