Рада ухвалила закон про вдосконалення роботи МСЕК: що зміниться

В Україні має з'явитися можливість участі в засіданнях МСЕК у режимі онлайн

29 жовтня Верховна Рада ухвалила законопрокєт №11225, яким удосконалюють процедуру проходження медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) в Україні.

"За" проголосували 284 парламентарі, повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Нововведення передбачають можливість участі в засіданнях МСЕК у режимі онлайн. Очікується, що завдяки цьому вдасться зменшити витрати часу та коштів для пацієнтів.

Крім того, для встановлення інвалідності більше не буде обов'язковою особиста присутність людини – для комісії достатньо буде проаналізувати медичні документи.

Також інформації про висновки МСЕК будуть вносити до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), аби спростити доступ лікарів до даних, покращити прозорість і пришвидшити процес.

РЕКЛАМА:

Для впровадження змін Кабмін має встановити максимальні строки, протягом яких комісії мають ухвалити рішення за результатами засідань. Уряд додатково має створити перелік підстав, за яких розгляд справ МСЕКи мають проводити дистанційно, заочно або у формі виїзного засідання.

Крім того, Кабінет міністрів зобов'язали сформувати перелік грубих порушень, за вчинення яких працівників МСЕК можуть тимчасово позбавити участі в комісіях, права виконувати функції та брати участь в ухваленні рішень.

Читайте також : Реформа МСЕК: як має змінитися система та хто контролюватиме корупційні ризики

Також законопроєкт передбачає організацію та розділення системи МСЕКів на комісії першого, другого та інших рівнів.

"Так звана "велика реформа" системи реабілітації затягується в часі. Тому, є нагальна потреба в точкових змінах процедури проведення медико-соціальної експертизи, для покращення вже сьогодні для цивільних та військових пацієнтів процедур встановлення ступеня стійкого обмеження життєдіяльності, групи інвалідності, та виконання стратегії компенсації на основі індивідуального реабілітаційного плану", – йдеться в пояснювальній записці авторів законопроєкту.

Читайте також : Ляшко: МОЗ шукає способи не допустити керівників МСЕК до інших адмінпосад

Нагадаємо, 22 жовтня за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) президент Володимир Зеленський видав указ про ліквідацію всіх медико-соціальних експертних комісій в Україні до 31 грудня 2024 року.

Наприкінці жовтня Міністерство охорони здоров'я України повідомило про плани створити нову систему, яка замінить попередні МСЕКи. Першим кроком до цього стала ліквідація Центральної медико-соціальної експертної комісії.

Її функції передали Українському державному науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності.