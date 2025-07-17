Рада відновила обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків і фармацевтів

Офіцерська підготовка для студентів-медиків та фармацевтів досі була добровільною

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13276, який відновлює обов’язкову офіцерську підготовку для студентів, які здобувають освіту медиків і фармацевтів в університетах.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Крім того, до військової підготовки допускатимуть лише тих студентів, які пройшли професійно-психологічний відбір і придатні до служби за станом здоров’я.

"Ця вимога є обов’язковою та стосується як державних, так і приватних закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку магістрів за медичними та фармацевтичними спеціальностями", – додали в МОЗ.

До 2006 року офіцерська підготовка була обов’язковою для цієї категорії студентів, однак пізніше вишкіл зробили добровільним. У відомстві кажуть, що рішення відновити цю практику спричинене браком офіцерів запасу медичної служби, яких можуть залучати до виконання завдань у період воєнного стану.

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"Забезпечення достатньої кількості спеціально підготовлених військово-медичних кадрів є ключовим фактором у зменшенні втрат особового складу, зниженні рівня летальності та інвалідизації, а також скороченні строків відновлення боєздатності поранених військовослужбовців", – додали в МОЗ.

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Порядок проведення підготовки має затвердити Кабінет міністрів за поданням Міністерства оборони, погодженим із МОН і МОЗ. Перелік військово-облікових спеціальностей, за якими будуть проводити обов’язковий вишкіл, визначатиме Міноборони за поданням Генштабу та погодженням МОЗ та МОН.

Закон набирає чинності з 1 січня 2026 року, протягом наступних шести місяців уряд і міністерства мають змінити нормативно-правові акти, аби ті відповідали новому закону.

Нагадаємо, у 2025 році для студентів університетів запровадять обов’язкову базову загальновійськову підготовку.