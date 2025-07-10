"Потрібне значне підсилення": Сирський визнав нестачу бойових медиків на стабілізаційних пунктах

Головнокомандувач Збройних Сил Олександра Сирський відзначив, що на стабілізаційних пунктах, де надають допомогу пораненим військовим після евакуації, не вистачає бойових медиків.

Про це він повідомив за результатами окремої наради, де визначили проблемні питання військової медицини та шляхи їхнього вирішення.

"Наявний рівень укомплектованості медичних служб дозволяє виконувати завдання за призначенням. Втім, на стабпунктах медиків не вистачає. Ланка молодшого медичного персоналу, а саме – бойових медиків, потребує значного підсилення", – написав Сирський.

Попри те, що з травня бойовими медиками готують 2% людей, які закінчили базову загальновійськову підготовку (БЗВП), цих заходів недостатньо, аби покрити дефіцит, визнав головнокомандувач.

"Тому шукаємо дієві рішення та розглядаємо пропозиції командирів медичних підрозділів та установ щодо розв'язання цього питання", – наголосив Сирський.

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Крім того, головнокомандувач наголосив на потребі поліпшити стан польової медицини, зокрема евакуацію, для якої "маємо використовувати й безпілотні системи".

"Закликав військових медиків до відвертої розмови про наявні проблеми та потреби. Робота з розвитку спроможностей медичних служб у військах має бути активізована", – вважає Сирський.

Раніше в Генштабі заявили, що поповнюватимуть стабпункти поблизу районів ведення бойових дій фаховими лікарями.