Радіодиктант національної єдності-2024: оголосили час проведення

Суспільне оголосило час та формати участі в Радіодиктанті національної єдності-2024

Радіодиктант національної єдності, присвячений до Дня української писемності та мови, відбудеться 25 жовтня об 11:00 за київським часом.

Про це повідомляє Суспільне мовлення.

Радіодиктант транслюватиметься на хвилях "Українського радіо" та радіо "Культура", а також в ефірі телеканалу "Суспільне Культура". Усі охочі також можуть прослухати диктант онлайн, зокрема на YouTube-каналі "Українського радіо" та Facebook-сторінках Суспільного.

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Цьогоріч текст диктанту підготувала письменниця Оксана Забужко, а називатиметься він "Магія голосу". На написання цього тексту авторка витратила три тижні. Читати диктант буде поет і військовий Павло Вишебаба.

Радіодиктант національної єдності має на меті об’єднати українців у різних куточках світу: вдома, за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Організатори підкреслюють, що головною метою є єднання навколо мови, а не перевірка грамотності.

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Як долучитися до Радіодиктанту

Щоб написати Радіодиктант національної єдності – 2024, слід 25 жовтня об 11:00 увімкнути зручний майданчик трансляції. Учасники можуть слухати диктант на радіо, переглядати ефір на телебаченні або ж долучитися онлайн через ютуб чи фейсбук.

Як надіслати результати

28 жовтня на сайтах "Українського радіо" та "Суспільне Культура" буде опубліковано текст диктанту, і кожен охочий зможе перевірити свій результат. Якщо ж ви бажаєте, щоб ваш текст перевірили фахівці, його можна надіслати:

паперовим листом на адресу: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26 (штемпель повинен мати дату не пізніше 27 жовтня);

електронним листом зі сканованим або сфотографованим текстом на адресу: [email protected] (до 11:00 28 жовтня).

Організатори також запрошують учасників публікувати фото або відео процесу написання Радіодиктанту у соціальних мережах з гештегами #пишеморазом та #радіодиктант2024.

Нагадаємо, що Радіодиктант національної єдності, заснований у 2000 році, став щорічною подією, яка об'єднує тисячі українців по всьому світу навколо української мови та культури. Минулого року до акції долучилися понад пів мільйона людей.

Цьогорічний всеукраїнський радіодиктант, який відбудеться 25 жовтня, стане символічним, адже об’єднає українців уже в 25-й раз.