Двоє досі у реанімації: медики розповіли, в якому стані постраждалі від ракетного обстрілу Львова

Станом на 11 вересня у лікарнях Першого медоб’єднання Львова залишається 15 потерпілих від нещодавнього ракетного удару РФ по Львову.

У реанімації залишається 2 пацієнтів – це чоловіки віком 51 та 68 років, розповіли "Українській правді. Життя" лікарі з Першого медоб’єднання.

Старший пацієнт отримав проникаюче осколкове поранення грудної клітки, внаслідок чого виник забій легень та серця.

"У нього – дихальна та серцева недостатність. Наразі пацієнт перебуває на апараті ШВЛ у вкрай важкому стані", – кажуть медики.

Молодший пацієнт потрапив до лікарні із травмою живота та грудної клітки, наскрізними осколковими пораненнями плеча, рваними ранами стопи та гомілковоступневих суглобів. За словами лікарів, його стан важкий, але стабільний.

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Наразі 6 пацієнтів отримують допомогу у лікарні Святого Пантелеймона, а 9 – у лікарні Святого Луки.

5 вересня медики розповідали, що витягнули з тіла однієї пораненої дівчини уламок, який зупинився просто біля серця.

Багатьох пацієнтів уже виписали додому.

Нагадаємо, 4 вересня Росія обстріляла Львів у районі головного вокзалу. Внаслідок цього воєнного злочину РФ загинуло 7 людей, серед яких троє дітей.

Загалом до лікарень Першого медоб’єднання Львова звернулось 58 постраждалих від ракетного удару.

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За словами мера Львова Андрія Садового, 52 сімʼї залишились без домівки. Вибухова хвиля зачепила 38 вулиць у двох районах Львова. Окупанти пошкодили 189 будинків, серед яких житлові будинки, школи, комунальні та приватні установи.

"В той же день ми запустили кампанію #ВізьмиБудинокПідОпіку. За цей час зголосились допомогти понад 35 організацій, фондів, підприємств та закордонних міст-партнерів. Приблизна сума підтримки – 100 мільйонів гривень", – написав Садовий.

Місто також зобов'язалося надавати людям, які втратили оселю, компенсацію на оренду квартири, поки вони не повернуться у власне житло.