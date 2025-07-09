Як раннє введення оцінок у школі впливає на психіку дітей? Вчені мають невтішні висновки

Дослідження показало, що раннє оцінювання у школі негативно впливає на психіку дітей

Запровадження оцінок для школярів молодшого віку може негативно впливати на їхнє психічне здоров'я. Особливо це стосується дівчат – у них підвищується ризик появи депресії та тривожності.

Про це свідчать результати шведського дослідження, опублікованого в науковому журналі Health Economics, пише Medical Xpress.

Раніше у Швеції учням починали ставити оцінки лише з 8 класу – приблизно у 14 років. Та у 2012-му систему реформували – і бали за навчання почали отримувати у 6 класі.

Дослідники порівняли медичні та соціально-демографічні дані про понад 520 тисяч школярів. Це діти, які навчалися у 5-9 класах до і після реформи.

Виявилося, що у дівчат, яким раніше почали ставити оцінки, частіше діагностували депресію та тривогу протягом навчання. Найбільше серед них учениць з низькими та середніми навчальними досягненнями.

РЕКЛАМА:

Крім того, дівчата та хлопці, що почали отримувати бали з 6 класу, мають підвищений ризик діагностування розладів, пов'язаних з алкоголем.

"Наші результати показують, що ці зміни можуть мати шкідливий вплив на психічне здоров'я дітей. Оцінки самі по собі не є шкідливими, але при їхній розробці слід ретельно враховувати, що діти різняться в тому, коли і як вони можуть перетворити такий зворотний зв'язок на здоровий розвиток", – співавторка дослідження Анна Ліндер.

Нагадаємо, дослідження показало, що фізична активність у дитинстві знижує ризик психічних розладів у підлітковому віці.