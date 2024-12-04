Тренерка збірної України з біатлону коментувала змагання в ефірі російською: омбудсмен відреагував

Під час трансляції наживо тренерка чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова на Кубку світу прокоментувала змагання російською.

На це звернув увагу громадський діяч Вадим Позняков під час перегляду Суспільне спорт.

"Головна тренерка чоловічої збірної України з біатлону не вміє говорити українською і це виглядає максимально дико. Так само як і те що Суспільне думає, що ми маємо розуміти цю мову без перекладу", – заявив він.

Десятки українців обурилися у коментарях під дописом і закликали омбудсмена відреагувати на порушення.

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У коментарі "УП. Життя" мовний омбудсмен Тарас Кремінь зазначив, що заява тренерки російською – порушення мовного закону.

"Українська – це мова сфери спорту. Мені дивно, що вона не взяла до уваги настанови від Мінімолодьспорту та порушила умови контракту, адже там є вимога обов'язкового застосування української мови під час проведення брифінгів, нарад, проведення безпосередньо інших публічних заходів як посадової особи", – зауважив він в коментарі для "УП.Життя".

Тарас Кремінь додав, що вже розпочали перевірку всіх обставин інциденту, бо Суспільне мовлення "ніколи не було серед порушників мовного закону".

У Суспільному в коментарі для "УП.Життя" пояснили все тим, що це була пряма трансляція з місця подій.

"Коментар тренерки був записаний впритул до включення та старту самої події. Враховуючи, що включення робляться безпосередньо на місці змагань та оперативно видаються в ефір, відсутні час та технічні можливості продублювати чи протитрувати переклад", – зауважили там.

Нагадаємо, раніше мовний омбудсмен закликав телеканали припинити практику двомовності.