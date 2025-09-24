Рембрандт, імовірно, скопіював собаку для картини "Нічна варта" у менш відомого художника

У столиці Нідерландів розкрили багатовікову мистецьку загадку: ймовірно, голландський митець Рембрандт ван Рейн перемалював пса для картини "Нічна варта" з роботи іншого художника.

Собака Рембрандта майже ідентичний до того, що зображений на малюнку нідерландця Адріана ван де Венне 1619 року. Це зображення вперше з’явилося на титульній сторінці посібника про протидію сексуальним спокусам, повідомляють AP News і The Guardian.

"Нічна варта" Рембрандта, собака в правому кутку біля барабанщика Рейксмузей

Кураторка Рейксмузею Анне Лендерс випадково звернула увагу на схожість собак під час реставрації полотна. Вона розповіла, що побачила малюнок ван де Венне під час відвідування виставки в музеї Зеувс: він був надрукований у книзі поета Якоба Катса.

"Я не шукала, це було справді несподівано", – сказала Лендерс журналістам.

РЕКЛАМА:

Дослідження почалося з детального порівняння: пози собак, їхніх нашийників та деталей зображення.

"Голова повернена під точно тим самим кутом, із трохи відкритою пащею… В обох собак довге хутро та вуха, що звисають вертикально", – пояснила Лендерс.

У "Нічній варті" собака зображений в темному кутку композиції: він гавкає поруч із барабанщиком Якобом Йорісзом і позаду одного з головних персонажів полотна 1642 року – лейтенанта Віллема ван Рейтенбюрха.

Новітні сканування виявили під полотном підготовчий малюнок крейдою, де можна побачити ще більше спільних рис собаки Рембрандта з оригінальним псом.

Собака авторства Адріана ван де Венне

У фінальній версії Рембрандт додав собаці висунутий язик і дещо змінив позу. Це також наштовхнуло дослідників на думку, що художник не писав тварину з натури.

"Гавкаючи, собаки зазвичай не висолоплюють язик", – зазначив генеральний директор Рейксмузею Тако Діббітс.

На його думку, також малоймовірно, щоб пес перебував так близько до барабана, адже собаки часто бояться барабанів.

Втім, у музеї не поспішають звинувачувати митця у "плагіаті".

"В італійських трактатах про живопис у XVI столітті справді йшлося про те, що ви як юний художник маєте багато копіювати, привласнювати це, щоб удосконалювати і продовжувати роботу, яку залишив інший митець.

Рембрандт хотів змагатися з італійськими майстрами – Рафаелем, Тіціаном і Мікеланджело. Зараз це можна було б назвати плагіатом чи копіюванням, але тоді це зовсім так не вважалося – це називалося наслідуванням", – каже Діббітс.

Фахівці досі не з'ясували, яка порода собаки зображена на картинах: думки експертів розділилися між французькою та нідерландською. Найімовірніше, художники дозволили собі трохи творчої вигадки.

Нагадаємо, Рембрандт Гарменсзон ван Рейн народився 15 липня 1606 року в місті Лейден і став одним із провідних митців голландського Золотого віку. Художник працював у стилі бароко, був відомим портретистом й офортистом, а також прославився витонченою роботою зі світлотінню.

Адріан ван де Венне, який народився у 1589 році в Делфті, також був митцем Золотого віку Нідерландів. Хоча він не здобув такої слави, як Рембрандт, його добре знали сучасники. Особливу популярність йому принесла співпраця з поетом і мислителем Якобом Катсом, автором моралістичних "Емблемних книг".

Читайте також : Викрадену нацистами картину виявили у рієлторському оголошенні в Аргентині

Нагадаємо, раніше штучний інтелект, ймовірно, розгадав таємницю картини Рафаеля "Мадонна з трояндою".